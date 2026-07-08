Inteligencia artificial pronosticó quiénes serán los semifinalistas del Mundial: anticipó sorpresas

Este jueves, 9 de julio, arrancan los cuartos de final del Mundial 2026. Serán ocho equipos en competencia, luchando por clasificar a semifinales y asegurar el tan ansiado octavo partido del torneo.

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La inteligencia artificial (IA) pronosticó los resultados de los partidos en esta ronda de cuartos de final. En medio de su predicción, dejó marcadores que podrían acabar siendo sorpresa entre la prensa y los aficionados.

Inteligencia artificial (IA) predice los resultados en los cuartos de final del Mundial 2026

Basándose en rendimientos recientes, estadísticas de los últimos partidos y nóminas, estas son las predicciones de la IA para la ronda de cuartos de final del Mundial 2026. Dio las razones en cada caso:

Francia 2 - 0 Marruecos

“Francia llega con la ventaja de haber resuelto su llave de octavos frente a Paraguay con un desgaste físico menor y en el tiempo regular, consolidando su bloque defensivo. Por su parte, Marruecos dio un golpe tremendo al golear a Canadá, pero la exigencia táctica acumulada y la profundidad de banca de los europeos terminarán pesando en la segunda mitad. El orden y la pegada en momentos clave inclinarán la balanza a favor de la escuadra francesa sin necesidad de prórroga”.

Francia seguirá en carrera a semifinales, según la inteligencia artificial. Foto: AP Photo/Matt Rourke

España 1 - 1 Bélgica (gana España en penales)

“Este cruce promete ser el más estratégico y cerrado de los cuartos de final, enfrentando el juego de posesión español contra la verticalidad belga que viene de golear a Estados Unidos. España ha mostrado un control absoluto del medio campo en sus últimos encuentros y un desgaste controlado, mientras que Bélgica tiene un poder de contragolpe letal que forzará el empate en los 120 minutos. En la tanda de penales, la mayor frescura mental y la frialdad de los cobradores españoles terminarán sellando el boleto a semifinales”.

España, una de las favoritas, sufriría ante Bélgica pero clasificaría a semifinales del Mundial 2026, según la IA. Foto: FIFA via Getty Images

Noruega 1 - 2 Inglaterra

“Noruega viene con el ánimo por las nubes tras dar la campanada del torneo y eliminar a Brasil, demostrando que su bloque físico y juego directo pueden romper a cualquiera. Sin embargo, Inglaterra llega con el colmillo afilado de haber sobrevivido a una batalla durísima y con tarjeta roja directa frente a México. La jerarquía colectiva británica, sumada al aprendizaje de sus errores defensivos previos, les permitirá contener las arremetidas noruegas y resolver el partido por la mínima diferencia en el tramo final“.

De la mano de Harry Kane, Inglaterra entraría a pelear las semifinales del Mundial 2026, según la IA. Foto: Getty Images

Argentina 1 - 0 Suiza

“Argentina ha tenido que batallar al límite en sus dos rondas previas, superando la prórroga ante Cabo Verde y un partido de alta tensión contra Egipto, lo que demuestra su resiliencia competitiva, pero también un desgaste notable. Suiza, fiel a su estilo, llega tras congelar a Colombia en una tanda de penales agónica y plantará un muro defensivo sumamente difícil de escalar. El oficio del campeón del mundo y su capacidad para destrabar partidos cerrados en una jugada aislada bastarán para romper el cerrojo suizo y avanzar de ronda de forma muy ajustada”.

El campeón del mundo seguiría con pie firme en la defensa del título, según la IA. Foto: AP Photo/

Los clasificados a semifinales del Mundial 2026, según la IA, serían:

Francia España Inglaterra Argentina

Y como ya Fifa tiene claro el cuadro de torneo, siguiendo la lógica de las predicciones de la IA, así quedarían los cruces de semifinales:

Francia vs. España

Inglaterra vs. Argentina