Hazaña colombiana: Juan Caicedo se queda con el campeonato de uno de los festivales de deportes de acción más importantes de Europa

Hace unos años, el nombre de Juan Caicedo apenas empezaba a aparecer en algunas competencias internacionales de BMX Freestyle. Hoy, con apenas 24 años, figura entre los campeones de uno de los festivales de deportes de acción más importantes de Europa.

El colombiano ganó el MASH Fest de Múnich, en Alemania, después de una última ronda que le valió 93 puntos, la calificación más alta de la final. En el podio estuvo acompañado por el británico Kaine Mitchell, que terminó segundo con 89,66 puntos, y por el alemán Lars Kindermann, tercero con 88,33. Además del título, Caicedo recibió el premio al Mejor Truco gracias a un triple barspin con frontflip, una maniobra que muy pocos riders en el mundo ejecutan con la limpieza que exige la competencia.

Detrás de ese triunfo también había una cuenta pendiente. Dos años atrás había competido en el mismo escenario y se quedó a las puertas del reconocimiento. “Haber ganado las dos medallas de oro en el Múnich MASH fue un gran reto. Hace dos años estuve aquí y solo gané el Best Trick, donde quedé segundo, pero ese puesto no tenía reconocimiento; solo el campeón se subía al podio. Entonces me dije a mí mismo que, cuando volviera, quería subirme al podio", le contó Caicedo a SEMANA.

Cada año, el MASH reúne a algunos de los mejores exponentes del BMX Freestyle, el skateboarding y otras disciplinas urbanas. Para muchos deportistas es una vitrina internacional; para otros, un escenario donde se mide el nivel real frente a la élite. Esta vez, quien terminó en lo más alto fue un colombiano.

Una apuesta que comenzó lejos de casa

Detrás de ese resultado hay una decisión que cambió el rumbo de su carrera. Aunque hace parte del Equipo Bogotá y representa a la capital en las principales competencias nacionales, Juan Caicedo pasa buena parte del año en Montpellier, al sur de Francia. Allí encontró su base de entrenamiento y preparación.

Montpellier se ha convertido en uno de los grandes puntos de encuentro del BMX Freestyle europeo. En esta ciudad se realizan competencias, concentraciones y entrenamientos de alto nivel, por lo que muchos de los mejores del mundo pasan buena parte de la temporada allí.

Caicedo entendió que, si quería competir con ellos, también tenía que estar en el día a día. Desde Francia prepara cada temporada, disputa las válidas de la Copa Mundo y sigue un plan de trabajo que tiene un objetivo muy claro: clasificar a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Caicedo ganó el MASH Fest de Múnich, en Alemania, después de una última ronda que le valió 93 puntos, la calificación más alta de la final. Foto: Instagram: juancaicedo_bmx

Pero el camino hacia el título en Alemania no fue sencillo. “Este año las rampas eran de otro nivel, mucho más grandes. El primer día tenía mucho miedo y no logré montar porque un chico sufrió una fuerte caída y se lastimó la cara. Al día siguiente logré pasar las rampas, pero todavía tenía miedo”, recordó.

Ese proceso no comenzó este año. En 2023 ganó la Copa Chile de BMX Freestyle y posteriormente representó a Colombia en el Campeonato Panamericano de la especialidad en Chile, donde obtuvo la medalla de plata, detrás del argentino José “El Maligno” Torres, hoy campeón olímpico de la disciplina. Después llegaron invitaciones y participaciones en escenarios como el FISE de Francia, Madrid Urban Sports y diferentes pruebas del circuito internacional.

Competir con frecuencia frente a los mejores del mundo terminó elevando su nivel. Lo ocurrido en Alemania es, en buena medida, el resultado de ese proceso. En varias entrevistas el vallecaucano ha contado que cada temporada busca seguir creciendo y medirse con los mejores. Su apuesta ha sido clara: salir de la zona de confort para acelerar su evolución deportiva.

La recompensa llegó en Múnich. “Cuando logré entrar en confianza y hacer mis trucos, estar en el podio fue una locura. No esperaba ganar porque los otros chicos eran muy fuertes y tienen más experiencia que yo en rampas grandes. Después ganar el Best Trick en el primer intento también fue una locura. Ese truco no es nada fácil y hay muchos riesgos de lastimarme la espalda, pero gracias a Dios todo salió bien y me pude llevar las dos medallas de oro", aseguró.

Una generación que cambió la historia del BMX colombiano

El triunfo de Juan Caicedo también habla de un deporte que viene creciendo y cada vez hace más ruido en Colombia.

Durante mucho tiempo, cuando se hablaba de BMX, era inevitable pensar en Mariana Pajón, Carlos Oquendo, Carlos Ramírez y en la modalidad de carreras. Pero el Freestyle está escribiendo su propia historia.

El gran impulso llegó en los Juegos Olímpicos de París 2024, donde Queen Saray Villegas estuvo muy cerca del podio y terminó cuarta, el mejor resultado conseguido por un colombiano en la historia olímpica del BMX Freestyle. Aunque la medalla no llegó, aquella actuación cambió la percepción sobre esta disciplina y confirmó que Colombia podía competir con las principales potencias del mundo.

Desde entonces, los resultados internacionales han empezado a repetirse. Queen Saray y Lizsurley Villegas han seguido siendo referentes, mientras riders como Luis Rincón y Juan Caicedo consolidaron una presencia cada vez más constante en las competencias internacionales.

Por eso, el título conseguido en Múnich tiene un significado que va más allá del trofeo. Es la confirmación de que el BMX Freestyle colombiano ya no depende de una sola figura, sino que ha ido consolidando una nueva generación de deportistas. Hoy existe un grupo de riders que viaja, compite y pelea finales frente a los mejores del planeta. Cada buen resultado ayuda a que este deporte gane más espacio en Colombia y a que nuevos jóvenes encuentren un camino sobre la bicicleta.

Para Juan Caicedo, además, la victoria representa un premio a una decisión difícil: vivir gran parte del año lejos de su país para perseguir un sueño deportivo.

A sus 24 años todavía tiene por delante el mayor desafío de su carrera: llegar a unos Juegos Olímpicos. Pero el triunfo en Alemania demuestra que ese objetivo ya no parece una ilusión lejana. Al contrario, es el siguiente paso de un proceso que comenzó hace varios años y que hoy tiene a un colombiano celebrando en uno de los escenarios más importantes del BMX Freestyle europeo.