Colombia es potencia en la venta de vehículos electrificados: este es su puesto en el ranking de América Latina

El reporte más reciente de la Asociación Latinoamericana de Distribuidores de Automotores (Aladda), que consolidó la cantidad de ventas de vehículos eléctricos en América Latina durante este año, demostró el protagonismo que tiene en la región esta nueva categoría de vehículos, detallando cuáles son los países que más matriculan este tipo de vehículos y ubicando a Colombia en un ostentoso puesto de la lista.

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Vehículos híbridos vs. eléctricos: ¿cuál es mejor opción en Colombia?

El reporte demostró que, con corte a julio, este 2026 el continente ha vendido 631.699 vehículos electrificados, duplicando el volumen del año anterior. En este panorama, Colombia se consolida en el tercer lugar del continente en volumen de ventas, ubicándose únicamente por detrás de potencias industriales como Brasil y México.

El análisis muestra una clara diferencia entre los países que lideran en cantidad de unidades vendidas y aquellos donde la tecnología ha penetrado con mayor fuerza dentro del parque automotor nacional.

Brasil encabeza la tabla regional con 308.468 unidades, seguido por México con 112.762 y Colombia en la tercera casilla con 83.447 vehículos electrificados matriculados.

El estudio también detalló que el promedio de penetración de estas tecnologías en América Latina es del 17,5 %, mientras que Colombia destaca como el segundo país de la región donde los carros de cero y bajas emisiones tienen mayor peso sobre las ventas totales con un 44,7 %, superado únicamente por Uruguay (46,9 %).

¿A qué se debe este protagonismo de Colombia?

De acuerdo con analistas del sector, gremios automotrices (como Andemos y la ANDI) y consultoras tributarias, este fenómeno no es casualidad, sino el resultado de la confluencia de tres factores estructurales: marco legal, exenciones operativas e incentivos tributarios de fondo.

A diferencia de otros países de la región donde la electrificación depende de iniciativas locales o decretos temporales, Colombia cuenta desde hace varios años con un marco de política pública consolidado mediante la Ley 1964 de 2019.

En ciudades con severas restricciones de tránsito como Bogotá, Medellín y Cali, el valor añadido de un carro eléctrico no es solo ecológico, sino funcional, ya que, hasta este año, los propietarios de estos vehículos eran eximidos del pico y placa.

Comprar y mantener un carro eléctrico en Colombia resulta considerablemente más favorable frente a un automotor de combustión tradicional, gracias al IVA reducido y demás beneficios tributarios.