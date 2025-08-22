Mariana Pajón Londoño, conocida por ser la reina del BMX, compartió la noticia de su embarazo el pasado 16 de junio junto a su pareja Vicent Pelluard en sus redes sociales, un emotivo video que sorprendió a sus seguidores.

En la publicación, los deportistas llevan una bicicleta, luego ella se quita el casco que dice “mamá” en la parte de atrás, al igual el de su esposo que dice “papá”, se abrazan sonriendo y se van caminando hasta aparecer en sus manos con una bicicleta de madera con el número 220.

“Un latido de corazón más en esta familia. Teníamos un secreto guardado y hoy estamos felices de por fin compartirles esta noticia. Una pequeña pausa de bici”, escribió doble medallista de oro olímpica.

Un video que superó los cien mil me gusta y dos mil comentarios, donde familiares, amigos, figuras públicas y fanáticos de la pareja reaccionaron, dejando mensajes de felicitaciones.

Miguel Pajón, el hermano de la colombiana, fue uno de los primeros en demostrar su felicidad: “¡El tío más orgulloso! ¡Cuenten con todo mi apoyo y todo mi amor! ¡Desde ya sepan que voy a ser un tío alcahueta!”.

“¡Qué alegría! Felicidades, familia”; “Se nos creció la familia. Felicidades, Mariana”; “Demasiado feliz por ustedes dos, se merecen muchas cosas lindas en esta etapa”, “Qué bendición más hermosa, felicidades”; “¡Muero de emoción! Felicidades, los quiero muchísimo”, fueron otras de las opiniones.

¿Cuál es la foto que subió Mariana luciendo su barriguita?

La deportista y su esposo han demostrado su emoción desde ese momento, pues Pajón había sufrido un aborto anteriormente y estaba asustada; sin embargo, no ha dejado de compartir momentos junto a su pareja.

Sin embargo, la paisa sorprendió con su más reciente publicación, dejando ver su barriguita y con la descripción: “De esos días que recargan. Amo ver mi pancita crecer, más rápido de lo que escribo esto”.

En la primera fotografía se observa a Mariana Pajón posando en una piscina muy sonriente y luciendo un vestido amarillo de dos partes, permitiendo presumir su embarazo.

Las demás imágenes muestran atardeceres, momentos en familia, una comida típica colombiana, la arepa de huevo y más retratos de la colombiana, dejando con la duda en que lugar se encuentra.