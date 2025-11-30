Confirmado: Mariana Pajón y Vicent Pelluard le dan la bienvenida a su bebé y llenan de ternura las redes con su primera foto

Después de nueve meses de espera, llenos de emoción y alegría para Mariana Pajón y Vincent Pelluard, la pareja de deportistas confirmó el nacimiento de su bebé con la publicación de su primera fotografía.

La imagen, acompañada de la fecha de su llegada —el viernes 28 de noviembre de 2025—, enterneció las redes y desató una ola de reacciones entre sus seguidores y diversas figuras del mundo del entretenimiento.

Andrea Escobar Yepes, colega de la pareja en el mundo del ciclismo, fue de las primeras en comentar la publicación con el mensaje: “¡Bienvenido, Théo! Prometo siempre estar ahí para ti y tus padres. ¡Viniste a este mundo a llenarnos de luz y alegría!”.

También reaccionaron otras figuras públicas, como la cantante de música popular Paola Jara (que recientemente también dio a luz), y las presentadoras Carolina Cruz y Cristina Hurtado, quien escribió: “¡Dios mío, qué angelito tan hermoso! Bendiciones infinitas en este nuevo camino lleno de amor”.

Por su parte, Mariana y Vincent acompañaron esta publicación, realizada en la mañana de este domingo, 30 de noviembre —dos días después del nacimiento de su bebé—, con un breve mensaje en el que expresaron la inmensa felicidad que sienten por su llegada, afirmando que fue “el día más feliz de nuestras vidas”.

“Te amamos, Théo”, agregaron. Según revelaron El Colombiano y La red, de Caracol Televisión, el bebé habría nacido en una clínica de Medellín. Sin embargo, por ahora la pareja no ha dado detalles al respecto.

Lo que sí se sabe con certeza es que Marian Pajón y su esposo querían que su primer hijo naciera en Colombia y desde el primer momento en el que dieron a conocer públicamente la noticia empezaron a compartir emotivas publicaciones relacionadas con esta nueva etapa de su vida.

“Cada día estamos más cerquita de conocernos. Y aunque muero de ilusión por tenerte en mis brazos, ya empiezo a extrañar tus pataditas, tu compañía 24/7 y esta barriguita que ha sido tu hogar. Qué privilegio ha sido sentirte crecer dentro de mí. Te espero con el corazón listo y lleno de amor", anotó Pajón en el último post que hizo, antes de darle la bienvenida al nuevo integrante de su hogar.