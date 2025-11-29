¿Irreconocible? Así luce actualmente Hanny Vizcaíno, actriz que dio vida a la pequeña Isabel en ‘Pa’ Quererte’

Después de más de cuatro años, tras el lanzamiento de la novela Pa’ Quererte, del Canal RCN, los televidentes siguen recordando con cariño a la pequeña Isabel Trujillo, un personaje al que le dio vida la actriz Hanny Vizcaíno.

Con sus gestos, ternura y travesuras, el papel que interpretó la joven cuando apenas tenía 9 años dejó una huella imborrable en algunos espectadores que, desde su aparición en el pantalla chica, han seguido de cerca sus proyectos a través de las redes sociales.

Por este medio varios han podido ser testigos del cambio de imagen que ha tenido Hanny con el paso del tiempo, siendo ahora una adolescente que, además de estar enfocada en su carrera, también ha sorprendido con un cambio de look.

Aunque muchos la recuerdan con el cabello oscuro, la joven decidió cambiar de look y ahora luce un tono rubio. De vez en cuando, a través de su cuenta de Instagram, suele recordar su actuación en Pa’ Quererte con cariño, pues fue un proyecto en el que tuvo la oportunidad de trabajar de la mano grandes estrellas de la televisión colombiana.

Uno de esos compañeros de set que quedó encantado con su participación en la novela fue Sebastián Martínez, quien aprovechó el espacio para compartirle uno que otro consejo con el propósito de fortalecer su talento y hacer que la audiencia se conectara con las emociones de su personaje, según contó Hanny en una entrevista con la revista 15 Minutos.

En la producción, Martínez era su papá y, aunque ella todavía era muy pequeña en ese momento, admitió que sabía que era uno de los actores más conocidos en Colombia y, por ende, fue una gran sorpresa para ella saber que actuaría junto a él.

Además, aseguró que más allá de admirar al actor, lo que valoró fue el consejo le dio para la actuación y que le quedó para toda su vida.

“El mayor consejo que me dio fue aprender a llorar en las escenas tristes y me dijo que había que meterle sentimiento para que todo me saliera muy bien”, contó Vizcaíno justo cuando su nombre e imagen eran tendencia en las redes sociales por su actuación.