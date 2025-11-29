Suscribirse

Así se vivió el concierto de Dua Lipa en Bogotá: emocionante interpretación de un clásico de Shakira causó furor entre sus fans

La intérprete de origen británico confesó que la artista barranquillera es una de sus principales fuentes de inspiración.

Redacción Gente
29 de noviembre de 2025, 12:30 p. m.
Dua Lipa
Dua Lipa sorprendió con clásico de Shakira en Bogotá | Foto: Getty Images

Dua Lipa continúa conquistando Sudamérica con su gira, incorporando un gesto muy especial en cada una de sus presentaciones: la interpretación de canciones emblemáticas de artistas locales. Este detalle ha generado momentos de gran emoción en los escenarios y muchos de sus fanáticos estaban esperando la gran sorpresa durante su show en Bogotá, que se llevó cabo el viernes, 28 de noviembre.

En esta ocasión, la estrella británica escogió el tema ‘Antología’, uno de los clásicos más queridos de la artista colombiana Shakira para sorprender al público en el Estadio Nemesio Camacho El Campín. No obstante, más allá de eso, causó furor al confesar que la cantante barranquillera es una de sus principales fuentes de inspiración.

“Hoy quiero cantar una canción que no canto muchísimo, pero es de una artista que me inspira muchísimo. Su música, a través del tiempo y por la manera en que ha tocado tantas mentes y corazones alrededor del mundo…”, expresó Dua Lipa desatando la euforia de sus fanáticos en la capital colombiana.

Posteriormente, invitó a los asistentes a acompañarla en su interpretación, consciente de que había elegido uno de los más grandes éxitos de la artista colombiana que marcó los inicios de su carrera musical.

“Creo que todos ustedes pueden ayudarme a cantar la siguiente canción. Si la conoces, esto es para ti”, añadió poco antes de iniciar su emotiva versión de “Antología”.

Este emotivo homenaje a Shakira durante su concierto en Colombia se convirtió en uno de los momentos más memorables de la noche, pues tal como lo esperaba, el público se unió para corear la canción al unísono con ella, creando un recuerdo inolvidable de su paso por la ciudad.

Antes de esta interpretación, los fanáticos de Dua Lipa ya especulaban sobre cuál sería el tema elegido para sorprenderlos, y muchos acertaron al anticipar que se trataría de “Antología” de Shakira.

Los rumores comenzaron después de que circularan en redes sociales varias grabaciones tomadas desde las afueras del Campín, donde se escuchaban las pruebas de sonido de la artista.

En estos videos, varios de sus seguidores lograron identificar de inmediato que estaba cantando en español este clásico de Shakira, revelando así la gran sorpresa que preparaba para su espectáculo.

Otros temas emblemáticos que ha interpretado en sus shows

Esta dinámica de interpretaciones ha llevado a Dua Lipa a cantar canciones tan icónicas como “De Música Ligera” de Soda Stereo, durante su primera fecha en Argentina. Para su segunda noche se lució con “Tu misterioso alguien” del dúo Miranda.

En Chile, eligió a la artista Mon Laferte para rendirle un homenaje con “Tu falta de querer” y también a La Ley con “El Duelo”.

Posteriormente, durante su concierto en Lima, la sorpresa fue la presencia de Mauricio Mesones en el escenario, quien cantó con ella la emblemática cumbia peruana “Cariñito”.

