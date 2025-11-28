Gustavo Petro publicó mensaje sobre Dua Lipa y desató terremoto en redes sociales: “Es progresista”

La llegada al país de una de las cantantes más reconocidas a nivel mundial ha desatado una gran expectativa. Se trata de Dua Lipa, una de las artistas que está marcando el camino en el género pop.

Se espera que la británica se presente en un concierto este viernes 28 de noviembre en Bogotá. Aprovechando esa coyuntura, el presidente Gustavo Petro publicó un mensaje que generó una fuerte interacción en las redes sociales.

En el post que hizo este viernes en su cuenta personal de X, el mandatario aseguró que la cantante de origen albanés es “progresista”.

Además, hizo mención de una supuesta situación de seguridad que aquejó a la cantante y por la cual no ha salido a saludar a sus fans: “Dua Lipa es una cantante de vanguardia y progresista que merece el mayor respeto de la colombianidad”.

“Cualquier ayuda que se necesite para su tranquilidad, estaremos dispuestos”, expresó el jefe de Estado.

Trascendió que la también modelo ha tenido una destacable trayectoria profesional, y este año ha generado impacto con su gira ‘Radical Optimism Tour’, pues ha recorrido varias partes de Europa y Latinoamérica, y su siguiente show será en la capital colombiana.

El fenómeno Dua Lipa es evidente, ya que la cantante fue vista en diferentes puntos de Bogotá: cenando con su prometido, dando una vuelta por el centro y visitando el Museo del Banco de la República.

El paseo que dio Dua Lipa por varias zonas inundó las redes sociales con varios videos, los cuales han generado todo tipo de reacciones por parte de sus seguidores, quienes aprovecharon en la publicación del museo para expresar su emoción por verla nuevamente en el país después de tres años.