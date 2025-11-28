Suscribirse

Política

Gustavo Petro publicó mensaje sobre Dua Lipa y desató terremoto en redes sociales: “Es progresista”

El mandatario colombiano habló del respeto a la “colombianidad”.

Redacción Semana
28 de noviembre de 2025, 11:15 p. m.
Dua Lipa
Gustavo Petro y Dua Lipa. | Foto: Getty Images

La llegada al país de una de las cantantes más reconocidas a nivel mundial ha desatado una gran expectativa. Se trata de Dua Lipa, una de las artistas que está marcando el camino en el género pop.

Se espera que la británica se presente en un concierto este viernes 28 de noviembre en Bogotá. Aprovechando esa coyuntura, el presidente Gustavo Petro publicó un mensaje que generó una fuerte interacción en las redes sociales.

Contexto: “Una minoría me acompañó”: Petro reconoció fuerte golpe que le dio sindicato con el que se reunió. Estos son los detalles

En el post que hizo este viernes en su cuenta personal de X, el mandatario aseguró que la cantante de origen albanés es “progresista”.

Además, hizo mención de una supuesta situación de seguridad que aquejó a la cantante y por la cual no ha salido a saludar a sus fans: “Dua Lipa es una cantante de vanguardia y progresista que merece el mayor respeto de la colombianidad”.

Post de Gustavo Petro en su cuenta de X del 28 de noviembre
Post de Gustavo Petro en su cuenta de X del 28 de noviembre | Foto: Post de Gustavo Petro en su cuenta de X del 28 de noviembre

“Cualquier ayuda que se necesite para su tranquilidad, estaremos dispuestos”, expresó el jefe de Estado.

Trascendió que la también modelo ha tenido una destacable trayectoria profesional, y este año ha generado impacto con su gira ‘Radical Optimism Tour’, pues ha recorrido varias partes de Europa y Latinoamérica, y su siguiente show será en la capital colombiana.

Así puede llegar al concierto de Dua Lipa
El distrito ha publicado las rutas para llegar al concierto de Dua Lipa. | Foto: Instagram @dualipa / Tránsito de Bogotá

El fenómeno Dua Lipa es evidente, ya que la cantante fue vista en diferentes puntos de Bogotá: cenando con su prometido, dando una vuelta por el centro y visitando el Museo del Banco de la República.

El paseo que dio Dua Lipa por varias zonas inundó las redes sociales con varios videos, los cuales han generado todo tipo de reacciones por parte de sus seguidores, quienes aprovecharon en la publicación del museo para expresar su emoción por verla nuevamente en el país después de tres años.

Contexto: Gustavo Petro reveló, indignado, qué país lo había incluido como “inadmisible”: el mensaje no pasó desapercibido

Finalmente y según datos que dio la Acadia de Bogotá, para el concierto de Dua Lipa, que está programado para este viernes 28 de noviembre en el estadio El Campín, se dará apertura de puertas a las 4:00 p. m., pero el concierto iniciará a las 7:00 p. m.; se dice que algunas de las canciones que harán parte de su repertorio son New Rules, Don’t Start Now, Levitating, These Walls, Hallucinate, Falling Forever, e incluso habrá una que será sorpresa.

