Gustavo Petro reveló, indignado, qué país lo había incluido como “inadmisible”: el mensaje no pasó desapercibido

En medio de la pelea que ha protagonizado el presidente de la República Gustavo Petro y el exmandatario Álvaro Uribe Vélez, la cual se ha venido incrementando en los últimos días, Petro dio a conocer una información que generó un fuerte impacto.

Esto porque no solamente el mandatario colombiano tiene serios problemas para entrar a Estados Unidos, luego de que el Gobierno de su homólogo de ese país, Donald Trump, le retiró la visa, sino que también el presidente sufre de otros inconvenientes a nivel internacional.

En ese sentido y en uno de los choques con Uribe, el cual se registró esta semana en la plataforma X, había pasado desapercibido un elemento que reveló Petro, ya que según lo que relató el mandatario colombiano, supuestamente en los computadores de migración de Canadá, su nombre aparecía en la sección de “inadmisible”.

“Pero en gobiernos anteriores a los suyos (haciendo referencia a los dos periodos de Álvaro Uribe Vélez), visitaba el Canadá sin problemas, sucedió que mi nombre fue puesto en los computadores de migración canadiense como ”inadmisible”, y así todos mis compañeros y compañeras que hicieron la paz hace 34 años, y fue durante sus gobiernos, después que me dieron entregadas las grabaciones por horas de Mancuso y Carlos Castaño, hablando de sus relaciones con políticos y que fue la base de muchos de mis debates parlamentarios”, detalló el Presidente Petro, sin dar claridad si esa situación como “inadmisible” persiste o ya se levantó esa supuesta restricción.

Además en esa publicación que hizo en X, el mandatario colombiano afirmó: “Ahora los EE. UU. han repetido está acción, solo por mi posición contra el genocidio en Gaza y la muerte de lancheros pobres del Caribe. Yo soy del Caribe y veo en esos hechos irracionales, asesinatos”.

“Lo cual no me lleva a ser aliado de las mafias, pues he incautado en el Caribe más cocaína que nadie, sin matar personas. Canadá es autónoma en sus decisiones pero injusta como EE. UU. en las decisiones que ha tomado contra una organización, que se planteó la democracia como objetivo, que hizo la paz hace 34 años y no ha incumplido su palabra desde entonces, que ayudó a hacer la actual Constitución y derogó la antidemocrática Constitución de 1886 que nos llevó a la violencia política y a ser la sociedad más desigual socialmente de América”, recalcó el jefe de Estado.

Y en ese post, el presidente colombiano volvió a arremeter en contra del exmandatario Álvaro Uribe Vélez: “Pues expresidente Uribe, mire lo que hizo su embajador en el Canadá, y la función que ejercía no solo como funcionario, sino como colaborador del paramilitarismo. En Canadá nunca se ha hecho una revolución, es monárquica y tiene una norma de no dejar entrar a quienes sí hemos querido hacer revoluciones. En toda América al sur de las fronteras del Canadá se han hecho revoluciones, por eso somos repúblicas y no monarquías. Cada país debe respetar la historia del otro, son diferentes”.