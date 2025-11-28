Dua Lipa vivió preocupante situación en medio de su visita a Colombia; club de fans se pronunció

Tras su última visita a Bogotá en 2022, Dua Lipa, una de las artistas pop con mayor impacto en la escena actual, regresó a la capital para reencontrarse con su público colombiano en el Estadio El Campín y cantar junto a ellos algunos de sus mayores éxitos.

La artista quiso disfrutar de algunos lugares turísticos y culturales de la ciudad, por lo que estuvo asistiendo a varios museos a los que llegaron miles de personas en búsqueda de un autógrafo, fotografía o recuerdo de su visita.

Dua Lipa estará esta noche en Bogotá en un su show con el Radical Optimism Tou. | Foto: Colprensa

No obstante, la situación se salió de control y muchos de sus admiradores comenzaron a mostrarse preocupados por su seguridad.

Incluso, la intérprete de Levitating y No Lie habría optado por evitar el contacto directo con sus seguidores para resguardar su espacio personal.

Es por esto que, por medio de un comunicado, el grupo oficial de fans explicó la situación y pidió respeto por la cantante y cada una de las personas que la acompañan como parte de su grupo de staff, pues se les ha dificultado caminar por las calles y visitar lugares de interés.

“Entendemos la emoción de tenerla en nuestro país, pero queremos que ella y su círculo puedan disfrutar su visita a Colombia como lo han hecho en otros países de Latinoamérica. Desde Dua Lipa Colombia aclaramos que nunca hemos incitado al odio o polémicas para ganar visibilidad (...) Nuestro trabajo es velar por el respeto hacia Dua bajo cualquier circunstancia; siempre expondremos situaciones que afecten su seguridad y bienestar, y pondremos un alto a esto”, escribieron.

Recalcaron que, aunque son conscientes de las reacciones que genera la visita de una estrella internacional como Dua Lipa al país, es importante brindar respeto y ser responsables frente a la situación.

“A Páramo, Warner y organizadores les aclaramos que ningún miembro de nuestro staff estuvo hoy en esperas en hotel, museos u otros lugares donde estuvo Dua, ni compartimos publicaciones revelando su ubicación, por respeto y tranquilidad de ella. Agradecemos los mensajes de apoyo de los verdaderos Loves que saben que lo de hoy no está bien y que nos han acompañado durante años como el primer fan club de Dua en Colombia, mil y mil gracias”, finalizaron.

Por medio de la sección de los comentarios, algunos seguidores compartieron sus opiniones por lo sucedido, en las que resaltaron varios puntos de vista.