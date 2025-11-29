Yina Calderón dejó de lado sus diferencias con Giovanny Ayala y se pronunció ante el secuestro de su hijo

Durante su participación en La casa de los famosos Colombia 2025, de RCN, Yina Calderón dejó en evidencia la tensión que existe entre ella y el cantante de música popular Giovanny Ayala.

Sin embargo, recientemente optó por dejar de lado sus diferencias con el intérprete de ‘Anoche la escribí’, para enviar un mensaje de unión a su favor, luego de enterarse sobre el secuestro de su hijo, Miguel Ayala.

Este desafortunado suceso se dio a conocer públicamente el pasado miércoles 19 de noviembre, cuando las autoridades del Cauca confirmaron que tanto el joven como su mánager, Nicolás Pantoja, habían sido retenidos en plena vía Panamericana.

Al poco tiempo, Giovanny Ayala publicó un video en el que lamentó la situación y pidió su liberación visiblemente afectado con la noticia. No obstante, Yina Calderón se enteró recientemente por medio de los superchats a los que tiene acceso en La Mansión de Luinny, el nuevo reality en el que se encuentra participando en República Dominicana.

“Siempre vi que era buen papá”

Inicialmente, Calderón señaló que, ante una situación de esta gravedad, lo fundamental es el bienestar y el regreso del joven, dejando atrás cualquier rencilla que pueda existir con el artista por hechos ocurridos en el pasado.

“Independientemente del problema que yo tenga con Giovanny, es un hijo de él. Unámonos para que puedan soltar a su hijo, me pongo en la posición de él y no debe ser fácil”, expresó la también también empresaria.

Respecto a su polémica relación con el cantante, la creadora de contenido señaló que simplemente “no es una persona de su agrado” debido a experiencias del pasado. A pesar de ello, fue enfática al afirmar que siempre lo percibió como un padre atento y comprometido, motivo por el que decidió tener este gesto de solidaridad ante la difícil situación que está atravesando junto a su familia.

“Giovanny puede hacer lo que sea, porque ustedes saben que yo no lo quiero, que nunca se portó bien conmigo, que alguna vez mintió cuando yo lo quería, en ese momento. Pero siempre vi que era buen papá. Independientemente de lo que haya pasado, siempre vi que era muy pendiente de sus hijos... Siento que la debe estar pasando mal, él o cualquier padre que tenga un hijo secuestrado”, agregó.

Por esta razón, instó a quienes pueden estar involucrados en la desaparición de Miguel y su mánager a “ponerse la mano en el corazón” y liberarlo.

“Unámonos para que el hijo de Giovanny Ayala salga de donde lo tienen secuestrado. Y que esa gente se toque la mano en el corazón. Yo siento que los hijos no son culpables de problemas que tengan los papás. Suelten al muchacho que no está chévere esa situación", concluyó.