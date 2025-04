Inesperada reacción de Yina Calderón al reencontrarse con Giovanny Ayala; reviven rumores de amorío

“La conocí en una Semana Santa que ella fue a Villavicencio. Yo la reconocía por haberle tirado el cuchillo a uno de sus compañeros en el programa y no más, no sabía nada más de ella. Cuando estábamos en vacaciones en la finca y mis hijos me dicen: ‘Papi, invité a Yina’. Yo pregunté que dónde estaba y me dijeron que mirando unos peces. Yo fui a saludarla, le di la bienvenida y le dije que estaba a la orden”, aseguró en una entrevista que concedió tiempo atrás a radiola TV, conducido por Camilo Cuervo.