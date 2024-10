Giovanny Ayala rompe el silencio sobre su supuesta relación con Yina Calderón: “es una loca muy especial”

Giovanny Ayala es uno de los artistas de la música popular más conocidos en la industria musical en Colombia. El cantante ha podido llevar su voz y presencia a grandes escenarios nacionales e internacionales

El nombre del artista colombiano estuvo en el ojo del huracán gracias a la fuerte pelea y discusión que protagonizó con el también cantante, Ciro Quiñones. Pues, el altercado que tuvieron en plena vía pública se tomó las redes sociales, varios medios de comunicación.

Sin embargo, muchos internautas expresaron que podría tratarse de algo armado entre los artistas, pero tanto Ayala como Quiñonez salieron a desmentir esta versión, indicando que tomarían cartas en el asunto.

Ciro Quiñonez y Giovanny Ayala, cantantes de música popular. | Foto: @rechismes

Nuevamente, Giovanny está en boca de los medios, luego de las declaraciones que reveló acerca de su supuesta relación con la creadora de contenido, Yina Calderón. Según la confesión del cantante colombiano y en medio de una entrevista con un medio nacional desmintió cada palabra de la influenciadora, por el contrario, dijo que ella sacaba provecho de llamar la atención, y que la apreciaba: “Yo la aprecio mucho y la admiro, es una mujer que siempre trata de llamar la atención para sacarle fruto a eso, no cualquiera hace eso”.

Así como también reveló que sí hubo una amistad fugaz entre los dos, pero solo duró aproximadamente una semana y la cual no pasó a mayores, incluso añadió que la respetaba bastante: “Es una loca muy especial”.

Yina Calderón habla de su supuesto romance con el cantante Giovanny Ayala | Foto: Redes sociales

Cabe recordar que Yina Calderón despertó toda clase de reacciones en redes sociales al brindar ciertas declaraciones sobre el supuesto romance que tuvo con Ayala. Además, la creadora de contenido indicó que tuvo una historia con el artista de hace muchos años, llegando a sentirse como ‘estúpida’ debido a los gestos que intentaba tener con él.

“Yo era tan estúpida, que Giovanny Ayala me invitó al cumpleaños de él y yo pensé que el man sí me tomaba en serio. Me conseguí 120 mil pesos y me fui a buscar unas botas y un vestidito, y este sale en El Lavadero diciendo que yo parecía una prepago con esa pinta, una loba, una payasa”, contó en el video, que fue replicado en TikTok.

“Yo por eso no lo perdono, porque yo sí lo quería, conmigo era buena persona... era especial. Yo vivía con Junior, hace muchos años, y solo teníamos $50.000. Era el peluche para Giovanny e irme para Acacias o almorzar, y pues yo elegí el peluche. Yo era una niña que estaba tragada de un man, creía en el amor... me fui en un bus, llegué a su casa y no estaba. Me fui al terminal para coger el transporte”, agregó.

Aunque ella no aclaró parte de dicha versión, muchos curiosos recordaron que Giovanny Ayala se pronunció en el pasado sobre esto en La Red, dejando claro que sería una mentira.