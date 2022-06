Jhonny Rivera asegura que en Bogotá siempre lo confunden con Giovanni Ayala

Jhonny Rivera es uno de los cantantes de música popular más famosos en Colombia durante los últimos años. Además de su reconocido talento en canciones sobre amor y desamor, el risaraldense es admirado por sus fanáticos debido a la forma espontánea en que se dirige a ellos y les comparte cada detalle de su vida profesional y personal.

El artista se encuentra actualmente en Bogotá, lo que lo llevó a recordar una anécdota que se repite una y otra vez cada que visita la capital del país: en varias ocasiones ha sido confundido por los bogotanos con el también cantante de música popular Giovanny Ayala.

Así lo confesó a través de historias en su cuenta oficial de Instagram, donde lo siguen más tres millones de usuarios. En la plataforma decidió hablar del tema mientras desayunaba en el restaurante de un hotel donde se está hospedando.

La situación le volvió a ocurrir en su más reciente visita a Bogotá, cuando se disponía a bajar en un ascensor. Allí fue abordado por una persona que lo saludo amablemente y le preguntó cómo estaba. Pero según cuenta el cantante, en esa pregunta, la persona mencionó el nombre de Giovanny Ayala, pensando que era el nombre de Jhonny Rivera. Que, según contó el risaraldense, no fue la única persona que lo confundió.

“Oigan, sí que me confunden en Bogotá con Giovanny Ayala. Yo me aterro. Ya hoy van dos personas. En el ascensor un señor: Don Giovanny, buenos días, ¿cómo amaneció?”, dijo el cantante de música popular en sus historias de Instagram. También le aclaró a las personas que en realidad era Jhonny Rivera, a lo que la persona se disculpó con vergüenza.

La otra persona que lo confundió estaba en el restaurante. Emocionado les avisó a sus familiares que ahí se encontraba el famoso, pero nuevamente fue llamado Giovanny Ayala. Según cuenta el cantante, la persona le confesó que ve un gran parecido físico con el artista llanero reconocido por su canción De rodillas te pido.

“Cuando llego acá al restaurante, cuando viene un muchacho: ¡Uy! Miren quién está aquí, miren, miren, ¿Ya lo vieron? ¿Si saben quién es él? Le dice a la familia… ¡Giovanny Ayala!”, afirmó Rivera en sus redes sociales. Confirmando que al parecer los bogotanos no son muy amantes de la música popular y suelen confundir a estos dos cantantes.

Se mostró afectado al despedirse de su guacamaya

En medio de las divertidas publicaciones en su cuenta oficial de Instagram, el intérprete de El intenso quedó en el centro de comentarios luego de que subiera una serie de videos mostrando algunos de los animales que convivían con él en su finca. Las opiniones comenzaron a fluir y más de uno reprochó al artista por poseer especies como guacamayas en este lugar.

De acuerdo con lo que quedó registrado en los post de la cuenta oficial de Instagram, el artista tenía en su propiedad una ave de color azul, que llegó a su cuidado luego de que su dueño original le pidiera que la recibiera. Rivera se encariñó con el animal, dándole un buen espacio para vivir.

Según se aprecia en los fragmentos y clips que subió Jhonny a su perfil, la guacamaya tenía libertad para moverse, no estaba encadenada ni maltratada, y mucho menos enjaulada. El ave tenía libertad de volar por toda la finca, era alimentada e incluso compartía plato con el cantante.

No obstante, pese a los cuidados que le daba el colombiano al ave, que llamó ‘Blue’, la atención de algunas personas se posó sobre la tenencia no permitida de estas especies, ya que el animal es considerado exótico y debe preservarse en un ambiente especial.

El tema salió a la luz, por lo que el intérprete decidió, por iniciativa propia, entregarla a las autoridades ambientales para que se hagan cargo de ella.

“Por aquí está Blue, que hoy se nos va. Tristemente, les cuento que ya vinieron mis amigos de la CARDER (Corporación Autónoma Regional de Risaralda), vinieron por Blue. Bueno, y me da mucho pesar, porque obviamente me encariñe con ella, pero me da alegría también porque Blue va a estar en un sitio con todas las condiciones adecuadas para que esté bien”, reveló el padre de Andy Rivera.