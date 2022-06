Desafío The Box | Jhonny Rivera cuenta cómo pasó de ser vendedor ambulante a un famoso cantante

Foto: You Tube Desafío The Box

El reality que se emite en el canal Caracol Desafío The Box sorprendió tanto a participantes como a televidentes con la llegada de Jhonny Rivera al capítulo del jueves 23 de junio. Allí el cantante le narró al equipo Alpha cómo fue que pasó de ser un carpintero y vendedor ambulante a un reconocido exponente de la música.

Sentados y comiendo de una manera relajada, Rivera contó su historia. “Yo era carpintero y me la pasaba con la cabeza llena de aserrín y estaba descuidado físicamente, yo no aguanté la ciudad y regresé a trabajar en el campo otra vez y mi situación económica cada vez estaba peor, entonces me puse a trabajar como vendedor ambulante vendiendo unas mesitas. Yo guardaba las mesitas en una cantina donde ponían una canción del Charrito Negro que se llamaba ´Con un adiós´. Un día estaba el sitio lleno, y un muchacho que trabajaba me dijo que yo cantaba muy bueno, y otro día cantó en ese pueblo una persona que imitaba al Charrito Negro y me puso el micrófono, canté y la gente gritó”, dijo el artista.

Luego contó que esa fue la punta de lanza de su éxito, ya que -según narró Rivera- tras la pequeña exposición que tuvo de su voz, todo el pueblo habló de él y de su gran talento. “Hicimos una presentación increíble, ahí nació mi carrera porque a los ocho días un dueño de una finca me llevó a la finca de él a cantar y de ahí en adelante no paré, hasta hoy”, aseguró el colombiano.

Al final, Rivera se despidió en medio de abrazos y arengas de los participantes que escucharon de manera atenta sus historias, las cuales los motivan a seguir adelante con las duras pruebas que cada día deben afrontar.

El impresionante cambio físico de Maleja para llegar al ‘Desafío’

Maira Alejandra Sánchez Peña, más conocida como Maleja, es una de las participantes de la actual temporada del Desafío The Box, programa de Caracol Televisión. Como es costumbre en dicha producción, los concursantes llevan sus cuerpos hasta el límite, midiendo su fuerza, resistencia y agilidad en cada prueba.

Precisamente, este esfuerzo demanda un compromiso elevado de los participantes, quienes deben entrenar para incrementar sus opciones de éxito en las pruebas. En este caso, bajo la idea de reunir “superhumanos”, varios deportistas coincidieron en el programa.

Maleja Sánchez, capitana del equipo Gamma, compartió en su perfil de Instagram dos fotografías en las que muestra parte de su evolución física, conseguida a partir de un trabajo disciplinado en el gimnasio. Las imágenes datan de 2020, separadas entre sí por tan solo ocho meses, pero con un amplio historial de esfuerzos. “Con disciplina todo es más que posible. En 2020 empezó la preparación de Maleja para ir al Desafío, una deportista hecha a pulso, una mujer que nunca había competido en nada en su vida, que no tenía años de experiencia y preparación, pero sobre todo, una mujer de armas tomar, aguerrida, arriesgada y disciplinada como ustedes no se imaginan”, dice en la publicación.