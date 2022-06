Jhonny Rivera se mostró afectado al despedirse de ‘Blue’, guacamaya que vivía en su finca

Jhonny Rivera se ha ganado el cariño y aprecio de sus fieles seguidores en redes sociales, debido a la personalidad que proyecta en cada una de sus publicaciones. El cantante de música popular ha logrado quedarse con el corazón de quienes disfrutan de su música y su trabajo, ya que aseguran que es una persona buena y amable.

En medio de sus divertidas publicaciones en su cuenta oficial de Instagram, el intérprete de El intenso quedó en el centro de comentarios luego de que subiera una serie de videos mostrando algunos de los animales que convivían con él en su finca. Las opiniones comenzaron a fluir y más de uno reprochó al artista por poseer especies como guacamayas en este lugar.

De acuerdo con lo que quedó registrado en los post de la cuenta oficial de Instagram, el artista tenía en su propiedad una ave de color azul, que llegó a su cuidado luego de que su dueño original le pidiera que la recibiera. Rivera se encariñó con el animal, dándole un buen espacio para vivir.

Según se aprecia en los fragmentos y clips que subió Jhonny a su perfil, la guacamaya tenía libertad para moverse, no estaba encadenada ni maltratada, y mucho menos enjaulada. El ave tenía libertad de volar por toda la finca, era alimentada e incluso compartía plato con el cantante.

No obstante, pese a los cuidados que le daba el colombiano al ave, que llamó ‘Blue’, la atención de algunas personas se posó sobre la tenencia no permitida de estas especies, ya que el animal es considerado exótico y debe preservarse en un ambiente especial.

El tema salió a la luz, por lo que el intérprete decidió, por iniciativa propia, entregarla a las autoridades ambientales para que se hagan cargo de ella.

A través de un contenido oficial, Jhonny Rivera aprovechó para contar que integrantes de la CARDER (Corporación Autónoma Regional de Risaralda) ya se iban a llevar a ‘Blue’ para tomar posesión de ella y cuidarla de una manera especial, bajo las condiciones apropiadas.

“Por aquí está Blue, que hoy se nos va. Tristemente, les cuento que ya vinieron mis amigos de la CARDER (Corporación Autónoma Regional de Risaralda), vinieron por Blue. Bueno, y me da mucho pesar, porque obviamente me encariñe con ella, pero me da alegría también porque Blue va a estar en un sitio con todas las condiciones adecuadas para que esté bien”, reveló el padre de Andy Rivera.

“Mejor dicho, les voy a estar contando todo este proceso, porque ya se nos despide Blue”, agregó el paisa en su post.

Esta elección la hizo el cantante, consciente de que estas corporaciones son las más aptas para hacerse cargo de estas especies, teniendo en cuenta el tipo de atención que requieren. La persona de la organización le agradeció al artista por este gesto con la guacamaya, ya que sabía el cariño que le había tomado con el paso del tiempo que convivieron.

En parte de un video que quedó grabado se puede ver que el ave se pone arisca al momento en que presiente que se la llevarán de la finca. Rivera mostró la reacción de su mamá, quien rompió en llanto al despedirse de ‘Blue’.

Jhonny manifestó lo triste que lo ponía esta decisión, pero sabía que era lo que correspondía por el bienestar del animal. Aunque se mostró afectado, se respaldó en que era la mejor elección tras ser un hogar de paso para la especie.

¿Cuál será el futuro de ‘Blue’?

Uno de los representantes de la corporación que se hizo cargo de la guacamaya afirmó que el animal pasará por un proceso de revisión y análisis cuidadoso antes de ser liberada en su hábitat natural.

El hombre agradeció a Rivera por el gesto y cariño que le dio a “la lorita”, dejando por escrito en un documento que la entrega había sido de forma voluntaria.