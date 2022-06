Jhonny Rivera compartió detalles de cómo Aida Victoria Merlano lo “intimidó” al grabar un videoclip, ¿qué le dijo?

El cantante de música popular Jhonny Rivera ha estado sacando nuevos temas musicales y uno de ellos es el que lleva por nombre Cómo le explico, sencillo que habla de la tentación y en el que la creadora de contenido Aida Victoria Merlano aparece como una de las actrices principales del videoclip.

En vista de la acogida que ha tenido la canción, hace poco Rivera estuvo en el programa matutino del canal Caracol Día a día y ahí reveló algunos detalles de cómo el artista pereirano trabajó con la también abogada.

De acuerdo con Johnny, el primer contacto lo realizó Aida Victoria Merlano, la mujer le dijo que él necesitaba unas clases de baile. Es así como, en vista de la oferta, el cantante aprovechó la oportunidad para aprenderse algunos bailes que fueron compartidos en piezas de video de redes sociales y a su vez hacer que la influenciadora actuara en su más reciente composición.

“Yo ―Jonny Rivera― le dije: ‘Si es en serio, venga y de una vez grabamos un video que tengo’”, fueron las palabras compartidas por el artista de 48 años.

Llegó el día de las grabaciones y la creadora de contenido se apoderó de su papel, una mujer seductora que atrapa al cantante. Pero no todo pasó como Rivera creía que sería, esto debido a que el hombre confesó que se sintió un poco intranquilo al momento de actuar frente a las cámaras con la joven, principalmente cuando se trataba de los fragmentos pasionales.

De acuerdo con Jhonny Rivera, el videoclip fue “fuerte”. De hecho, el artista le contó al citado programa que la cámara se acercó a la dupla cuando debían actuar un candente beso acompañado de una caricia, luego el aparato audiovisual debía bajar y capturar el momento en el que “se viera la ropa caer”, detalló.

Incluso, el artista dio más datos y confesó que su idea era dar imaginación al espectador, pero Aida Victoria Merlano le dijo: “Qué imaginación ni qué nada, si tiene que besarme los senos, hágale”.

Debido a la propuesta de la influencer, Jhonny Rivera se puso nervioso, aunque Aida Victoria Merlano actuó de inmediato para que se dispersaran las tensiones. Así que el artista manifestó que la abogada le dijo: “No hay problema, eso para usted no es nada, no pare bolas que necesitamos que esto quede bien”.

Para terminar, el artista del género popular concluyó que al ser la influencer tan enérgica y extrovertida, él se sintió intimidado a la hora de grabar Cómo le explico. “Me intimidaba mucho, fue intimidante”, apuntó Rivera, mientras se centró en decir que las actuaciones en el videoclip lo demuestran todo.

A continuación, el post de la reciente visita del cantante pereirano al programa matutino Día a Día, y también la producción audiovisual del sencillo musical en el que la protagonista es Aida Victoria Merlano:

A finales de febrero, Aida Victoria Merlano publicó un sensual video bailando bachata con el intérprete de música popular Jhonny Rivera, el cual generó varios comentarios y reacciones en las redes sociales.

Rivera publicó un video en su Instagram en el que sorprendió con una rutina de bachata con la nueva canción de su hijo Andy Rivera, Mi mundo entero, en el que afirma que pueden criticarlo, pero difícilmente superarlo en ese tipo de baile.

Ante las críticas por su forma de bailar ese género musical, el cantante de música popular les respondió por medio de sus historias que no era un experto en el tema, pero que estaba dando su mejor esfuerzo. “Yo no sé bailar bachata. Yo me medí a bailar bachata y ahí les tengo un videíto, pero yo no soy experto pa’ eso, yo soy flojito para la bachata, me le medí porque es una bachata de mi hijo y ni más faltara que no lo fuera a intentar al menos”, fueron las palabras del cantante.