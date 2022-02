Aida Victoria Merlano contó sobre la “atrevida” propuesta que le hizo Jhonny Rivera

Hace unos días Aida Victoria Merlano publicó un sensual video bailando bachata con el intérprete de música popular Jhonny Rivera, el cual generó varios comentarios y reacciones en las redes sociales.

Rivera publicó un video en su Instagram en el que sorprendió con una rutina de bachata, con la nueva canción de su hijo Andy Rivera, Mi mundo entero, en el que afirma que pueden criticarlo, pero difícilmente superarlo en ese tipo de baile.

Ante las críticas por su forma de bailar ese género musical, el cantante de música popular les respondió por medio de sus historias que no era un experto en el tema, pero que estaba dando su mejor esfuerzo. “Yo no sé bailar bachata. Yo me medí a bailar bachata y ahí les tengo un videíto, pero yo no soy experto pa’eso, yo soy flojito para la bachata, me le medí porque es una bachata de mi hijo y ni más faltara que no lo fuera a intentar al menos”, fueron las palabras del cantante.

En esta publicación, la influenciadora Aida Victoria Merlano se sumó a los comentarios afirmando que ella le podría enseñar los movimientos de la bachata, a lo que el cantante no dudó en aceptar y hasta la invitó a su finca en Pereira.

“¡¡¡Don @jhonnyrivera hasta que me lo bailé!!! ¿Quién ganó?”, escribió Merlano en la descripción del video, haciendo una comparación de la forma de baile de ella con la del cantante de música popular. En el video se ve a la influenciadora usando un vestido rojo y bailando con pasos sensuales y una técnica muy diferente a la de Rivera, quien la sigue y en algunos momentos hasta cuenta los pasos; incluso, sonríe y hace caras cuando Merlano se le acerca muy sensualmente.

Pero la interacción entre Aida Victoria Merlano y Jhonny Rivera en redes sociales no terminó ahí, ahora la creadora de contenido digital contó la “atrevida” propuesta que le hizo el cantante.

“Me llama don Jhonny a decirme que si yo quería ser su amante y ¿qué dije yo?, se les acabó su payasa, me largo, encontré mi suggar”, afirmó Merlano en uno de sus videos de las historias de Instagram.

Posteriormente, Merlano aclaró la verdadera intención de la propuesta. “No, que era ‘quesque’ para un video”, replicó la influenciadora, quien puso en el video el siguiente texto. “Don Jhonny, igual gracias por la oportunidad”.

Al parecer Aida Victoria Merlano sería la modelo del próximo video del cantante Jhonny Rivera, una faceta que ella ya cuenta con experiencia, pues hace unos meses fue la protagonista de la pieza audiovisual de la canción Volverte a ver del cantante Naldy.

Pipe Bueno se pasó de tragos y Aida Victoria lo ‘boleteó’

La generadora de contenido grabó a Pipe cuando se subió a la tarima a cantar con uno de los invitados y a hacer, según ella, pasos de un ‘tiktoker’.

“Todos tenemos un amigo que se emborracha y se vuelve tiktoker y se para en la mesa”, se lee en las historias de Merlano, en las que también se ve al cantante contento y con licor en mano.

El cantante, al parecer, pasó un bueno rato al lado de sus amigos y familia, donde varios famosos se dieron cita para acompañarlo en su celebración.

En esa misma fiesta, tanto Lina Tejeiro como Aida Victoria Merlano, por medio de sus historias de Instagram, publicaron varios videos en los que se notaba que la estaban pasando muy bien. En una de las historias de la actriz estaban coreando la reconocida canción de reguetón Dile a tu amiga, de Dálmata, cuando de pronto se empezaron a mirar de manera coqueta y pícara a modo de provocación.

Después, casi al finalizar la segunda historia se ve que las dos continúan cara a cara y Lina corre su cara en posición diagonal como si fuera a darle un beso a Aida Victoria.

De otro lado, Aida Victoria publicó una historia en la que le decía a la actriz que había llegado a la fiesta soltera, a lo que Lina le respondió que ella también y se acercó a modo de continuar su respuesta con un beso. “¿Viste? el destino quiere decirnos algo”, finalizó.