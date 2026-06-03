De enemigos públicos a “familia”: El sorpresivo video de Blessd y Aída Victoria Merlano que es tendencia

El cantante colombiano de música urbana Blessd captó la atención de sus seguidores en redes sociales tras publicar un adelanto audiovisual en compañía de la creadora de contenido Aída Victoria Merlano y su hijo Emiliano. La producción, que simula escenas de una dinámica familiar y de pareja, sirvió como plataforma oficial para anunciar el lanzamiento de su próximo proyecto discográfico, titulado El peor hombre del mundo, programado para el 19 de junio de 2026. Este encuentro marca un giro en la relación pública de ambas figuras, quienes en el pasado habían protagonizado desencuentros mediáticos.

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El video compartido por el artista antioqueño muestra a los tres involucrados en escenas cotidianas dentro de un entorno residencial. La narrativa visual apela a la ironía y al humor, presentando una aparente relación de pareja entre el cantante y la creadora de contenido. Hasta el momento, ni Blessd ni Aída Victoria Merlano han ofrecido declaraciones explícitas para aclarar si la participación de la influenciadora corresponde a la actuación en un videoclip musical, a una campaña de expectativa conceptual o a un formato de corte publicitario.

De acuerdo con el material disponible en los perfiles oficiales del artista, la frase El peor hombre del mundo ha venido siendo utilizada como el concepto central de su nueva etapa artística. Los usuarios de las plataformas digitales han comenzado a formular diversas teorías que vinculan este título con situaciones sentimentales previas de los protagonistas, aunque estas versiones se mantienen en el terreno de la especulación de las audiencias digitales.

La aparición conjunta de Blessd y Aída Victoria Merlano ha llamado la atención debido a los antecedentes de tensión pública entre ambos. El origen de estos desacuerdos se remonta a una transmisión en vivo en la que participó el streamer WestCol, espacio donde se emitieron comentarios sobre la vida privada de Merlano.

En su momento, la creadora de contenido rechazó públicamente las declaraciones del cantante urbano, criticando su postura respecto a las relaciones personales y generando un distanciamiento visible que los ubicó en sectores opuestos dentro del ecosistema del entretenimiento digital en Colombia. La reciente colaboración audiovisual supone, según la interpretación de los usuarios, una reconciliación o un acuerdo profesional para el desarrollo de esta campaña de mercadeo musical.

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El anuncio de este nuevo álbum se produce en un periodo de alta actividad para Blessd, quien se ha establecido como uno de los nombres relevantes del género urbano en el país. El intérprete viene de completar una serie de presentaciones en diversas ciudades de Colombia y Estados Unidos, consolidando su presencia internacional.

La fecha definitiva para conocer el alcance y la naturaleza de esta colaboración será el próximo 19 de junio de 2026. Ese día se sabrá si la presencia de Aída Victoria Merlano forma parte activa de un sencillo musical o si responde estrictamente a una estrategia para amplificar el impacto del lanzamiento.