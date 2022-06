“Debería seguir el ejemplo de JLo”: Aida Victoria se refirió a la separación de Shakira

La situación que están viviendo Shakira y Gerard Piqué, en medio de una separación, supuestamente por infidelidad, no para de ser tema de conversación en redes sociales. Ante esto, la ‘influencer’ Aida Victoria Merlano no se había pronunciado, pero a través de sus historias dio un consejo para la artista barranquillera.

Afirmando que no le gustaba opinar sobre la vida de los demás, jocosamente insistió en que Shakira debería seguir el “ejemplo” de Jennifer López, afirmando que luego de llorar por su divorcio en “una semana” ya estaría de nuevo saliendo con otra persona, sin dejarse afectar por la pena.

“A mí me da como pena opinar de la vida de los demás, así que opinaré, pero muy apenada. ¿Qué pienso yo? Que ella debería seguir el ejemplo de Jennifer López. Claro, porque es que no hay tusa que dure mil años ni huevo que no la cure”, comenzó diciendo la influencer, luego de que sus seguidores le preguntaran sobre la situación de la barranquillera.

Sin embargo, en una siguiente historia continuó explicando su punto para todos aquellos que no sabían el “chisme” completo sobre lo que le había pasado a Jennifer López, aunque Merlano lo resumió en unos cuantos segundos diciendo que lo importante era seguir con su vida “proyectándose”.

" A mí no me gusta opinar de la vida de los demás, pero resulta que ella (Jennifer López) termina con Álex Rodríguez y llora a moco tendido, los paparazis le hacen una foto y a la semana ya estaba con el Ben Affleck. Hágame el favor, una... proyectada, me encantó”, fueron las palabras de Merlano explicando su consejo para Shakira y la forma como, según ella, JLo había logrado salir adelante de su decepción amorosa.

Aida Victoria Merlano revela cómo deber ser el hombre que esté a su lado

Merlano, quien recientemente oficializó una relación con el artista musical conocido como Naldy, reveló los defectos físicos que ella tiene y recalcó cómo debe ser el hombre que esté a su lado.

“Yo, entre tantas cosas, tengo celulitis y estrías y todos los días el espejo me lo recuerda, pero, después de muchas batallas, yo por fin gané la guerra contra mí misma, así que me veo, me amo y me acepto como soy. ¿Tú crees que, después de lo que me ha costado construirme, yo voy a elegir un hombre que todos los días se levanta a recordarme las cosas que a mí me generaron alguna vez amargura frente a un espejo? Yo para vivir necesito oxígeno, agua y comida, no un hombre”, explicó Aida Victoria en su video publicado en Instagram, haciendo también un llamado al amor propio.

En la descripción del post, la creadora de contenido también reveló que recibe muchos mensajes de mujeres que se lamentan porque sus parejas se quejan de su estado físico, y aconsejó que si una persona les genera más inseguridades de las que ya se tienen, entonces no “sirve”.

“Leo muchos mensajes de mujeres que me cuentan que sus parejas solo les hablan de lo ‘gordas’ o ‘feas’ que están… Así qué paso por aquí a recordarte que, si el hombre que tienes a tu lado solo saca a relucir tus inseguridades, no sirve”, dijo la influencer en la citada red social.