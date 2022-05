Líder social no quiere que Aida Victoria Merlano le pague el estudio tras la polémica generada

En los últimos días, las redes sociales han estado volcadas a la discusión que hizo pública Aida Victoria Merlano. Contó entre lágrimas que ella hace unos meses decidió apoyar a un líder social del chocó, Cristian Córdoba, quién para ese entonces había sido amenazado de muerte por la labor ejercida en el departamento.

Ella contó que pese a que durante meses le brindado hospedaje, manutención y además se ofreció a pagarle la universidad, él habló, la difamó. Amenazó, presuntamente, de publicar información que le podría causar daño e incluso dijo que había pasado cosas intimas entre ellos.

La versión que hasta ahora se había conocido era la de la influenciadora. SEMANA habló con el líder social, quien evidentemente conmovido aseguró que cometió el error de hablar de los problemas de convivencia con personas en la que confió, pero que al parecer lo defraudaron. “No sé con qué intención lo hicieron, pero dijeron cosas que yo jamás hubiera mencionado”, manifestó Córdoba. Aclarando, por ejemplo, que él nunca dijo que sostuvo relaciones sexuales con ella y que para ser sincero tampoco tiene información que la afecte jurídicamente.

En medio del relató pidió disculpas por los errores que hubiese podido cometer, y lamentó que una discusión personal trascendiera al ámbito público, pero reconoció que todo fue producto del dolor y enojo que se puede sentir en un momento. Manifestó que esa es una reacción humana y que juega una mala pasada con la inmediatez de las redes sociales. “Son un arma de doble filo. Permite informar problemáticas como las que pasan en Chocó, pero también permite atentar con la integridad de otras personas”, agregó el líder social que denunció ser víctima de múltiples amenazas tras la polémica desatada.

El chocoano informó que se enteró de las declaraciones de Aida debido a que empezaron a llamarlo “desagradecido”, y diferentes tipo de insultos. Cuando salió a la calle en la Comuna 13, de Medellín, tuvo que huir con su familia para evitar que las intimidaciones se cumplieran. Anotó que no ha pasado noches en vela y sin poder alimentarse, como producto de un ataque de ansiedad, “me da miedo salir a la calle”.

Córdoba dijo que para poder salir de ese estado ha decidido no aceptar la ayuda de Aida Victoria, considera que es la manera más sana de cortar con esa situación y más cuando ella mencionó que no lo quería en su vida y, posteriormente, reiteró el apoyo para la universidad, pues no le parecía castigar a alguien con el acceso a la educación.

El líder social dice que no tiene problema con empezar de cero. Esta dispuesto a comenzar un emprendimiento o incluso buscar una beca. Ya tiene cupo en varias oportunidades y espera tomar la mejor decisión con la ayuda de su familia. Debido a que la influenciadora habló de la falta de presencia materna en la vida del líder, él mencionó que su infancia fue difícil, pero que su abuela suplió el lugar. Precisamente, las carencias que tuvo fue lo que lo motivó a ser el trabajo social, por el que espera lo reconozcan y no por la polémica que hoy protagoniza.