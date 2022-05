Aida Victoria Merlano revela detalles sobre manutención de Cristian, líder social que la “traicionó”

La influencer Aida Victoria Merlano afirmó en días pasados que ya no apoyaría más a un líder social del Chocó, a quien había acogido hace un tiempo en su casa, y señaló que tiempo después la relación entre los dos se deterioró pues, según contó, este hombre habría comenzado a hablar mal de ella a sus espaldas.

Sin embargo, luego de contar toda la historia en sus redes sociales, este jueves 12 de mayo Merlano volvió a sus redes a continuar con la historia y dar más detalles al respecto, por lo que llegó a revelar cuánto dinero le daba al joven para su manutención. Todo esto luego de que una mujer que se estaría haciendo pasar por la hermana de Cristian saliera en su defensa.

“Me tocó hablar, sinceramente mi hermano es un caballero. Y te agradecemos mucho porque tú estabas pagando la universidad, te lo llevaste, lo sacaste, le enseñaste muchas cosas. Pero es que vos lo tenías como ‘cachifo’, es que tú no tienes empleada de servicio, te estabas ahorrando lo de la empleada de servicio”, comenzó diciendo la mujer sobre el joven en cuestión, agradeciendo a la influencer por haber sacado a Cristian, quien estaba siendo amenazado por su labor como líder social; sin embargo, también afirmó que Merlano estaba abusando del joven poniéndolo a trabajar como “empleada de servicio” en su casa.

“Entonces él lavaba, que te cocinaba, que te doblaba la ropa, que te hacía que la comida”, continuó agregando la mujer de Cristian, dando ejemplos sobre las supuestas actividades que a este joven le tocaba realizar en la casa de Merlano, por lo que no estaría de acuerdo con algunas de las críticas en contra de su hermano.

Ante este video posteado en las historias de Merlano, la influencer respondió afirmando que ella ayudaba con la manutención del joven, por lo que no se estaba ahorrando ningún dinero. “¿Que yo me estaba ahorrando una empleada del servicio cuando yo a Cristian le daba 1.000.000 de pesos mensuales?”, fueron las palabras de la creadora de contenido, quien mostró los pantallazos de las transferencias bancarias.

“Yo no puedo creer esto, ella dice que yo tenía a Cristian de ‘cachifa’. Cristian jamás, que me cocinó a mí, yo comía en la calle o pedía domicilio”, continuó agregando Merlano, afirmando que las declaraciones de la mujer no eran ciertas.

“Me duelen las palabras de la hermana de Cristian, porque yo lo traté como un hermano”, aseguró Merlano, asegurando que si la mujer que, presuntamente se hacía pasar por la hermana del joven, tenía esa perspectiva, era por culpa de él.

“Cristian recibía en la casa hasta más visita que yo, y si no teníamos empleada de servicio era porque vivíamos en un apartamento provisional”, agregó Merlano, expresando, además, que tenía a su mánager a disposición del joven para que a este “no le hiciera falta nada”.

En su video anterior, Merlano afirmó que ambos tenían problemas de convivencia. Sin embargo, ella optó por ofrecerle una alternativa a Cristian, dándole la posibilidad de que volviera a Medellín, mientras ella seguía respondiendo por sus gastos. “Como él (Cristian) quería vivir en Medellín, yo le dije vete a Medellín, yo te apoyo con la pensión, con lo de la universidad y yo me quedo aquí en Barranquilla”, explicó en el video.

Sin embargo, tiempo después la influencer le habría pedido que comenzara su propio negocio para que no dependiera de ella, pero que igualmente le iba a continuar ayudando con la universidad y otros gastos mientras tanto. Lo que según Merlano, habría hecho que este hombre comenzara a difamar sobre ella.

La ‘gota que rebosó la copa’ fue que, aparentemente, Cristian habría afirmado que sostuvo relaciones sexuales con Merlano. “Jugar con mi moral sexual de esa manera”, reclama la influencer, quien además dijo que se trata de temas delicados, e incluso comprometiendo otros asuntos legales.