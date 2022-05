Aida Victoria Merlano reveló cuál era su nombre de nacimiento y por qué se puso el de su mamá

Aida Victoria Merlano es una de las influenciadoras colombianas más populares en redes sociales. En Instagram, por ejemplo, cuenta con 3,2 millones de seguidores y sus publicaciones suelen alcanzar miles de reacciones.

Sin embargo, fue el escándalo que envolvió a su madre, la excongresista Aida Merlano, uno de los factores que potenciaron su fama. Aun así, Aida Victoria no ha bajado su guardia ante las críticas y sigue construyendo una sólida popularidad en redes sociales gracias a los contenidos que allí comparte.

En TikTok se ha hecho viral el fragmento de una entrevista que Aida Victoria Merlano tuvo con el actor Jorge Enrique Abello. Durante la conversación, la influenciadora reveló por qué se cambió el nombre, pues anteriormente era conocida como Caroline.

“Yo me llamaba Caroline, mi nombre de nacimiento”, manifestó Merlano, pero un evento importante en su vida la motivó a tomar la decisión de cambiarlo. Según le contó a Abello, un día, una amiga de su mamá la llamó para decirle que estaba en el hospital porque su madre se había querido suicidar. De inmediato, la joven viajó a Bogotá.

“Mi madre pensaba recurrentemente en suicidarse. Ella siempre salía con una lista de quehaceres en caso de que ella no estuviera. Porque mi mamá pensaba en acabar con su vida, pero su preocupación eran mi hermano menor y la familia, porque ella era la cabeza”, recordó Aida Victoria.

Según sostuvo durante la entrevista, ese fue uno de los momentos más duros de su vida, llegando a sufrir de depresión y caída del cabello. “Yo tenía que salir de la cárcel y decir: ‘mi mamá está superbién, el lugar en donde está es lindo, ella está supercómoda’, y por dentro ese nudo en la garganta que solo yo sabía que mi mamá en cualquier momento se iba a matar”, indicó.

En ese sentido, comentó que vivía con pánico de que la llamaran de la cárcel a decirle que su mamá se había suicidado. “Era durísimo, yo no dormía y era una angustia terrible”, apuntó.

A raíz de ese suceso, Caroline decidió llamarse como su mamá: Aida.

“¿Tú a qué clase de ‘culicagada’ pendeja criaste?”

Aida Victoria Merlano contó que, luego de ver a su madre en Bogotá, le dijo que volvería a Barranquilla para continuar sus estudios. Sin embargo, a raíz de todo lo que vivió, aprendió una valiosa lección.

“Después de los nueve meses de depresión más grande en mi vida, yo no iba a estar dispuesta a dedicar un solo día de mi vida a hacer algo por mi propia voluntad que me hiciera infeliz. Y como para mí era una infelicidad terrible estudiar derecho, me cambié a psicología, que era la carrera que yo tanto soñaba”, dijo Aida Victoria, precisando que siempre quiso dedicarse a ese campo y especializarse en sexualidad.

“Mi mamá me dijo un día por teléfono: ‘hija, si a ti te da pena que te relacionen conmigo, tú no hables de mí, no digas que me conoces’”, reveló Aida Victoria. Incluso, recordó que le dijo que si le preguntaban si ella era su madre, dijera que no.

“No te eches encima esa carga social de ser mi hija, porque los errores los cometí yo”, fueron las palabras que Aida Merlano le dijo a Aida Victoria, para ese momento, llamada Caroline.

“Me acuerdo que yo le dije: ‘¿tú a qué clase de culicagada pendeja criaste?, yo no soy eso’. Recuerdo que fui a la Registraduría esa misma tarde a buscar dónde estaba mi registro de nacimiento y me cambié el nombre. Me demoré una tarde cambiándomelo. Me pidieron mis documentos. Me acuerdo que me costó $127.000 y me puse Aida Victoria Merlano. Y luego llamé a mi mamá”, expresó la influenciadora.

Aida Victoria le dio la noticia sobre el cambio de nombre a su mamá y le explicó por qué lo hizo. “Primero, me siento muy orgullosa de que seas mi mamá y, segundo, yo tengo la plena convicción de que mi vida se va a marcar con Victoria, a pesar de lo que haya detrás o lo que me haya pasado. Entonces le dije, yo seré Aida Victoria Merlano, Aida la victoriosa. Ese es el significado de mi nombre que tanto amo y por eso cuento esta historia con tanto amor”, concluyó.