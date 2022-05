“Una situación horrible”: Aida Victoria Merlano recordó un altercado que tuvo con su mamá

En medio del programa internacional Pa’ Lante, la influenciadora Aida Victoria Merlano narró algunos momentos familiares, como la relación con su padre de quien poco menciona, y sobre su madre detenida en Venezuela, la excongresista Aida Merlano.

“Hablamos de vez en cuando, echamos chismes, la cosa y la vaina. Es un amor intenso y sobre todo hay algo muy importante y es que es complicado los padres amen a sus hijos tal cual son porque siempre está la expectativa de por medio querer que ellos sean como ellos quisieran (…) su mayor reto y lo más bonito es que me ha aceptado tal cual soy, en medio de todo lo que yo hablo, las barbaridades, de cómo vivo la vida, es un tipo tan parqueado en la raya que él sabe que ese es mi trabajo”, contó Aida Victoria Merlano, a la actriz y exreina Eileen Roca, sobre su padre.

De acuerdo con la joven barranquillera, su padre la comprende más en ese aspecto, recordando que años atrás duró un buen tiempo distanciada de su mamá, después de una discusión.

“Tuvimos una pela grandísima, una situación horrible, yo caí en depresión, una cosa refuerte y entendí que hay familiares que no están preparados para acompañarte en tu proceso y eso es entendible (…) una cosa es mi relación con mi mamá y otra conmigo misma y si el amor que yo siento por mí se ve transgredido por otra persona tengo que tomar distancia y tomé distancia seis meses y eso nos sirvió muchísimo, aprendimos mucho sobre la distancia, una de la otra. Volvimos a hablar en otros términos y respetando que la otra persona es cómo lo desea”, agregó la joven influenciadora.

También reveló que creció con su madrina en el barrio La Unión, ubicado en Barranquilla.

“Crecí en una casa de gente muy mayor, a mí me criaron personas de 58, 60 y tanto años. Mi mamá trabajaba mucho. Ella estaba pendiente de que no me faltara nada nivel económico”, recordó en el programa citado anteriormente.

“Su situación aquí es bien compleja”

Aida Victoria Merlano, que actualmente es una de las influenciadoras más reconocidas de Colombia, sorprendió en días pasados a todos sus seguidores y aseguró que, luego de dos años, se había reecontrado con su madre, Aida Merlano, en una cárcel de Venezuela.

Mediante las historias de Instagram, la creadora de contenidos manifestó que había viajado a Venezuela para reunirse con la excongresista algunas horas, después de tanto tiempo sin estar juntas. Asimismo, señaló que se sentía triste de no poder estar más tiempo con ella, quien se encuentra en ese país desde que fue condenada en Colombia por compra de votos.

“Hace mucho yo no sentía que una situación me llevara por delante y la verdad yo siento que esta vaina me revolcó de una manera que nunca me lo vi venir”, expresó la reconocida influenciadora barranquillera.

“Mi mamá no está libre, ni en casa por cárcel. Su situación aquí (en Venezuela) es bien compleja”, escribió en Instagram Aida Victoria.

La excongresista Merlano reapareció hace unos meses y aseguró ante la Corte Suprema de Justicia que Alejandro Char supuestamente le entregó 500 millones de pesos para su campaña electoral de 2018.

“Otros contratistas sacaron cheques de 500 y 600 millones de pesos para cubrir los 6.000 millones que se cambiaban y se entregaban en la sede política. Ahí Julio (Gerlein) los recogía”, puntualizó en su explosiva declaración.

Aida Merlano, en una entrevista con SEMANA en 2020, señaló que varios integrantes de la llamada Casa Char, quizás el fortín político más importante del norte del país, intentaron asesinarla.

“Sé que fui víctima de dos familias criminales. No voy a hablar de Julio (Gerlein) porque me duele pensar que se prestó para todo esto, pero su hijo sí sabía que el plan era matarme. Como también lo sabía Alejandro, como lo sabían Arturo y Fuad Char. Después de lo que me pasó, puedo creer esto y mucho más”, añadió en aquel momento.

Aida Merlano, que fue condenada por la Corte Suprema de Justicia a pagar 15 años de cárcel, se fugó en 2019 mientras asistía a una cita odontológica en la que estaba acompañada por el personal del Inpec y sus dos hijos.