El regalo que le envió Karol G a Aida Victoria Merlano

En las últimas horas se ha hablado mucho de la exitosa presentación de la cantante colombiana Karol G en Coachella, que llenó de orgullo a sus fanáticos y también a importantes colegas de la antioqueña como lo son Shakira y J Balvin.

Pero lo que no se esperaban muchos es el regalo que le haría a la reconocida influenciadora barranquillera Aida Victoria Merlano, quien, emocionada por lo recibido por la importante reguetonera, decidió compartir la noticia y el regalo con sus seguidores a través de su cuenta oficial de Instagram.

Tanta fue la felicidad de la creadora de contenido, que tuvo que compartir la noticia con su mamá Aida Merlano, quien se encuentra en Venezuela luego de ser condenada por compra de votos en Colombia y ser declarada prófuga de la justicia.

Aida Victoria decidió compartir el regalo a través de historias de Instagram, donde mostró que recibió una caja roja en forma de corazón, en la que Karol G le envío un par de crocs de su edición especial que fue estrenada hace pocos meses en colaboración directa con esta marca.

“Estamos triunfando, ya nos manda cosas la gente famosa. Comportémonos como gente acostumbrada a recibir este tipo de cosas”, afirmó inicialmente Merlano, evidentemente emocionada.

Mientras habría el regalo enviado por la reguetonera antioqueña, la influenciadora bromeó diciendo que se las pondría muy orgullosa para salir a la calle y sorprender a sus vecinos. “Ay, quién te viera, yo que andaba con unas Crocs de 30.000 pesos. No me imagino yo llegando donde el cachaco de la esquina y decirle: ‘fíame dos libras de queso’”, dijo en tono de broma la barranquillera.

En las historias de su cuenta de Instagram compartió hasta los mensajes con su mamá en los que la barranquillera manifestaba la emoción que le había producido el regalo y que, además, no se esperaba algo así, cuando el equipo de trabajo de Karol G le pidió la dirección de su casa para hacerle llegar algo que le enviaba la reguetonera.

“Gracias a la ‘Bichota’ Karol G y a su equipo de trabajo. Cuando me pidieron la dirección pensé que era para otra cosa y cuando abrí la caja. No saben la ilusión que me dio”, contó Aida Victoria en sus redes sociales.

Anuel reaccionó contra Karol G por supuesta dedicatoria tras presentación en Coachella

Anuel y Karol G eran una de las parejas preferidas en el mundo de la música y su separación causó conmoción entre sus fanáticos.

Ahora, con cada uno por su lado, han ocurrido indirectas que el mundo del entretenimiento ha notado entre los dos. La última ocurrió de parte del cantante puertorriqueño, quien, al ver la presentación de la colombiana en Coachella, se sintió aludido por unos comentarios que hizo en el escenario la llamada ‘Bichota’.

La cantante lanzó frases en la tarima como “hay un ex que me sigue diciendo te quiero, te extraño”, lo cual fue tomado por Anuel como un mensaje para él. Ante esto no dudó dar su opinión por medio de su perfil oficial de Instagram.

“Y eso que dicen que supuestamente soy yo el que estoy estancado en el pasado. Ya no estamos en los tiempos de antes. Yo no soy el que anda dedicando canciones después de tanto tiempo. Suéltenme en banda que a mí sin cojones me tiene, y ya es la única reacción mía que van a tener. Piensen lo que quieran pensar y lo que sea que los estén haciendo creer”, escribió en una de las historias que permite hacer esta red social. Por su parte, la colombiana no ha respondido hasta el momento al mensaje de su expareja.