“Orgullosa de ti”: la reacción de Shakira tras la presentación de Karol G en Coachella

La cantante colombiana Karol G participó el pasado domingo del cartel del Festival de Música y Artes de Coachella Valley 2022, en Estados Unidos, y brilló como suele hacerlo en cada escenario al que acude.

Durante su presentación, que duró 45 minutos, la artista no dejó de expresarles a sus seguidores el amor por su país y de representar a la comunidad latina. En el escenario, Karol G aprovechó para hacer un recorrido por aquellas canciones más importantes de la música latina, y para ello cantó María, de Ricky Martin; La macarena, de Los del Río; La vida es un carnaval, de Celia Cruz; Gasolina, de Daddy Yankee; Hips don’t Lie, de Shakira; Despacito, de Luis Fonsi, y Mi gente, de J Balvin.

“Estos son los colores de mi bandera. Soy de Colombia y me siento orgullosa de representarlos a ellos y a toda la comunidad latina”, dijo Karol G antes de interpretar la canción Como la flor, de Selena.

Este lunes Shakira felicitó a la cantante antioqueña por su presentación. La barranquillera manifestó estar orgullosa y le agradeció por interpretar un fragmento de su éxito Hips don’t Lie.

“¡Orgullosa de ti, Karol G en Coachella! ¡Gracias por el cariño! ¡Felicidades y sigue volando alto!”, escribió en Twitter Shakira, quien, además, compartió un clip de la presentación.

Orgullosa de ti @karolg en Coachella!! Gracias por el cariño! Felicidades y sigue volando alto!!!❣️ pic.twitter.com/62dQPOJiYb — Shakira (@shakira) April 18, 2022

En un momento de su actuación, la primera en el reconocido festival, Karol G afirmó emocionada que “los sueños se cumplen”.

“Esta es mi primera vez en este escenario. Arriba las bichotas (...). Los sueños se cumplen y estoy compartiendo con ustedes”, exclamó.

Karol G también interpretó por primera vez en vivo la canción Mami, con la artista invitada Becky G y, minutos antes, estuvo en el escenario con Tiësto, cantando ‘Don’t be Shy’.

Al show de la antioqueña llegaron varios de sus seguidores luciendo pelucas de color aguamarina, un estilo que la artista ha venido utilizando últimamente. La artista había pedido a sus fanáticos que llegaran al festival a acompañarla con esa pinta y ellos no le fallaron.

Vale destacar que la edición de 2020 del famoso festival celebrado en esta región desértica de California fue pospuesta cuando la pandemia de covid-19 sacudía al mundo. Y, después de dos años de cancelaciones caóticas, volvió el pasado viernes con su extravagancia y siete palcos disputando la atención de miles de fanáticos con una lista diversa de artistas.

Anuel reaccionó contra Karol G por supuesta dedicatoria tras presentación en Coachella

Anuel y Karol G eran una de las parejas preferidas en el mundo de la música y su separación causó conmoción entre sus fanáticos.

Ahora, con cada uno por su lado, se han registrado indirectas que el mundo del entretenimiento ha notado entre los dos. La última ocurrió de parte del cantante puertorriqueño, quien al ver la presentación de la colombiana en Coachella, se sintió aludido por unos comentarios que hizo en el escenario la llamada Bichota.

La cantante lanzó frases en la tarima como “hay un ex que me sigue diciendo te quiero, te extraño”, lo cual fue tomado por Anuel como un mensaje para él. Ante esto, no dudó dar su opinión por medio de su perfil oficial de Instagram.

“Y eso que dicen que supuestamente soy yo el que estoy estancado en el pasado. Ya no estamos en los tiempos de antes. Yo no soy el que anda dedicando canciones después de tanto tiempo. Suéltenme en banda que a mí sin cojones me tiene, y ya es la única reacción mía que van a tener. Piensen lo que quieran pensar y lo que sea que los estén haciendo creer”, escribió en una de las historias que permite hacer esta red social. La cantante colombiana no se ha pronunciado al respecto.