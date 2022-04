Canción de Anuel AA con su nueva novia: ¿pulla para Karol G?

A menos de una semana de su lanzamiento y en medio de la polémica por el embarazo de una seguidora, el cantante puertoriqueño Anuel AA sigue dando de qué hablar con su canción Si tú me busca, un tema en el que hace dúo con su novia Yailín, la más viral, y que ha desatado miles de comentarios en la redes sociales.

Esta canción, la primera que graba el rapero con su novia desde que se supo de la relación de ambos, era muy esperada por sus seguidores, ya que a comienzos de marzo se filtró un fragmento que circuló por las redes sociales y, que llevó a muchos a decir que iba a ser una respuesta a la canción Mami de la artista colombiana Karol G.

Con más de 20 millones de vistas en Youtube, este éxito de Anuel AA, en el que incluso se menciona a Sofía Vergara, al parecer fue grabado en República Dominicana, durante los primeros días de relación con su actual pareja y muestra parte de la nueva línea músical de este artistas, además de los talentos de Yailín, la más viral.

Muchas personas han destacado, en varios de los más de 190 mil comentarios que lleva hasta el momento el video en esta plataforma, la evolución de Yailín, tanto en su aspecto físico, como en el desarrollo musical, y las pullas que al parecer le lanza a la exnovia de su actual pareja en varias frases de la canción.

¿Respuesta a Karol G?

Frases como “¿mami, qué te quilla? ¿Qué te choca?, recuerda que en la vida, cada cual coge lo que le toca”, “to’ el mundo hablando, Anuel y Yai ‘tán singando y ‘tán mordiéndose” o “Ahora to’s mis enemigo’ son tus enemigo’”; son algunas que muchos seguidores del artista puertorriqueño y ahora de su novia, han catalogado como una respuesta a Karol G.

En los comentarios también se resaltan frases como “yo no soy de estas cuero’ que quieren estar con el que está primero, y cuando hay turbulencia’ se te viran con el delantero”, haciendo alusión a que supuestamente la cantante paisa empezó a dejar a Anuel cuando cayó en la cárcel tras ser condenado a 30 meses por un caso de presunto porte de armas.

La utilización de palabras como “mami” o “cuero” y las múltiples referencias que se hacen en esta canción sobre lealtad y envidia; han sido los factores que han llevado a muchos internautas a pensar que la canción es una respuesta directa a Karol G, por su tiradera en el éxito que grabó a dúo con Becky G.

¿Karol G habría reaccionado?

Sea cual sea la intención de la canción y si hubo o no dardos por parte de Anuel y su novia, lo cierto es que la polémica no para ahí, ya que para los mismos días en que se lanzó Si tú me busca, la rapera paisa lanzó un lyric video de su éxito Mami, el cual es animado y allí se ven varias figuras que muchos dicen que se parecen a su exnovio.

Opiniones encontradas en las redes sociales

Según los expertos y fans, la canción de Anuel AA y Yailín, la más viral, marca tal vez un regreso a los orígenes del artista puertorriqueño, al retomar el estilo explícito para hablar de sexo, rumba y alcohol.

Yo después de escuchar la canción de Anuel con yailin pic.twitter.com/htmzPHe1NN — 🐲ї◎ʝ†◎🐲 (@JuSt__Jo3) April 1, 2022

Así mismo, pese a que se han vuelto virales durante la última semana, muchas personas criticaron en los comentarios aspectos como la pérdida de calidad musical y catalogan la canción como “obscena” y “vulgar”.