“La señora de pelo negro, la irrespetuosa”: Montaner, tras fuerte crítica de Aida Victoria

El artista no se quedó callado y se refirió en su cuenta de Twitter sobre el video que está circulando en las redes sociales.

Aida Victoria Merlano, que actualmente es una de las influenciadoras más reconocidas de Colombia, se convirtió en tendencia el fin de semana pasado debido a que le pidió a Ricardo Montaner no hablar de la situación actual del país.

Mediante una publicación en Instagram, la barranquillera se pronunció con respecto a unas viejas declaraciones que hizo el cantante venezolano en 2018. Asimismo, le solicitó respetuosamente conocer un poco más de lo que está pasando en el territorio nacional.

“Don Ricardo Montaner, yo respeto mucho su carrera y los años que me lleva. Me parece tan miserable la frase: ‘No sigan el ejemplo de Venezuela’. Una cosa es convencer con argumentos y otra es manipular a través del miedo. Uno no puede hablar de un territorio que desconoce”, precisó.

Tras la polémica que se generó en las redes sociales, el artista decidió publicar un hilo en Twitter para reiterar que la grabación por la que le reclaman es antigua, puesto que fue realizada antes de las elecciones presidenciales de hace cuatro años.

El cantante, de igual manera, aprovechó el momento para enfatizar que sus convicciones políticas se mantienen, por lo cual dio nuevamente su punto de vista sobre la coyuntura política que vive Colombia.

“Ese video, sin ediciones, lo hice luego de visitar a los venezolanos de la diáspora en la estación de autobuses de Barranquilla. Yo no sé nada de política, creo en las libertades y las ejerzo. Yo no tengo intereses políticos como la señora de pelo negro que me insulta para lograr un resultado como este, viralizar a mi costa un video viejo”, indicó inicialmente.

Soy colombiano le guste a quien le guste,puedo votar y hablar en voz alta como cualquier colombiano.

Mis derechos son exactamente iguales a los de la señora Dora que nació en #Cartagena .

Aqui no importa quien llegue a presidente, — Ricardo Montaner (@montanertwiter) May 8, 2022

mientras no sea un heredero de #Chaves…

A la señora irrespetuosa q se dirige a mi,deseo suerte en lo que decida asumir,la política o la actuación,si va por la política,unas clases con @cayetanaAT en #España le vendrían bien para que aprenda de educación y vocación política . — Ricardo Montaner (@montanertwiter) May 8, 2022

Luego, agregó: “A la señora irrespetuosa que se dirige a mi, le deseo suerte en lo que decida asumir, la política o la actuación. Si va por la política, unas clases con Cayetana Álvaez en España le vendrían bien para que aprenda de educación y vocación política”.

Montaner puntualizó finalmente que tiene todo el derecho de hablar sobre la situación actual del país debido a que es ciudadano colombiano. Además, precisó que esta podría ser la última vez que se respete la democracia.

“Soy colombiano le guste a quien le guste. Puedo votar y hablar en voz alta como cualquier colombiano. Cada país tiene al presidente que se merece por votar bien o votar mal, para eso van a ejercer su derecho democráticamente. Inclusive cuando podría ser por última vez”, concluyó.

Cabe recodar que Ricardo Montaner se presentó en Bogotá el pasado 30 de abril en el Movistar Arena. El venezolano interpretó sus grandes éxitos y compartió una velada llena de música con sus fanáticos.

El cantante, adicionalmente, utilizó una vez más de referencia a la vecina nación y le dedicó unas sentidas palabras al país durante el show. “A Caracas, te quiero llevar. A la Venezuela libre, te quiero llevar. A la que teníamos antes. ¡Cuídate, Colombia. Cuídate!”, señaló.

El venezolano también le agradeció a la capital colombiana por el concierto y publicó varias imágenes de un momento que definió como “mágico”, sobre todo cuando cantó El día que me quieras, por lo que solicitó a quienes asistieron al evento compartir sus videos.