Ricardo Montaner recuerda que video por el que le reclaman es viejo, le mete política a la aclaración y reitera que es colombiano

El cantante venezolano Ricardo Montaner, nacionalizado colombiano, publicó una serie de mensajes para aclarar que el video por el que le reclaman es antiguo. En dicha explicación, reiteró que sus convicciones políticas se mantienen y de paso dio su punto de vista sobre la coyuntura política que vive Colombia.

“Y de repente nos viralizamos en #Colombia con un video mío del año 2018. Ese video, ´sin ediciones´, lo hice luego de visitar a los venezolanos de la diáspora en la estación de autobuses de #Barranquilla. Me expresé desde lo más profundo y desde la desolación que pude observar en los rostros de todos mis paisanos de #Venezuela”, escribió el cantante en su cuenta en Twitter. “Si bien el video es muy viejo, lo cierto es que Venezuela sigue hundida en la más profunda crisis económica y social y cientos de presos políticos van muriéndo de mengua en los calabozos del régimen de Maduro”, agregó en otro mensaje.

“Yo no sé nada de política, creo en las libertades y las ejerzo. Yo no tengo intereses políticos como la señora de pelo negro que me insulta para lograr un resultado como este, viralizar a mi costa un video viejo y tal vez ganar algún voto que le permita ser diputada”, señaló el cantante venezolano en otro de sus mensajes. “Soy colombiano le guste a quien le guste,puedo votar y hablar en voz alta como cualquier colombiano. Mis derechos son exactamente iguales a los de la señora Dora que nació en #Cartagena. Aquí no importa quien llegue a presidente, mientras no sea un heredero de #Chaves… (Hugo Chávez, expresidente de Venezuela) A la señora irrespetuosa que se dirige a mí, deseo suerte en lo que decida asumir, la política o la actuación, si va por la política, unas clases con @cayetanaAT en #España le vendrían bien para que aprenda de educación y vocación política”, asveró.

“Finalmente, cada país tiene al presidente que se merece por votar bien o votar mal,para eso van a ejercer su derecho democráticamente , Inclusive cuando podría ser por última vez,como sucedió en ´La pequeña Venecia´ hace 24 años. Fin del comunicado”, puntualizó.

Este es el video al que Montaner hizo referencia:

Ricardo Montaner se presentó el pasado 30 de abril en el Movistar Arena, en la capital del país. El artista venezolano interpretó sus grandes éxitos y compartió una velada llena de música con sus fanáticos. Durante su show, el intérprete de ´Bésame´ dedicó unas sentidas palabras al país, haciendo referencia también a su natal Venezuela. “A Caracas, Venezuela, te quiero llevar, a Maracaibo, a Mérida, a la Venezuela libre te quiero llevar, a la que teníamos antes”, dijo Montaner, ante la algarabía del público y con el ritmo de su agrupación musical. Posteriormente, cerró su breve intervención exclamando: “¡Cuídate, Colombia, cuídate!”

Mediante una publicación en Instagram, Aida Victoria Merlano se pronunció con respecto a las declaraciones del cantante de baladas, al que le solicitó respetuosamente conocer un poco más de lo que está pasando en Colombia. La creadora de contenidos barranquillera puntualizó que esto no tiene nada que ver con sus ideologías políticas y recordó su reciente visita al departamento de Chocó, uno de los territorios más abandonados del país.

Ricardo Montaner, cantante venezolano nacionalizado colombiano FOTO: Gerardo GOMEZ /JET SET - Foto: Gerardo GOMEZ

“Don Ricardo Montaner, yo respeto mucho su carrera y los años que me lleva. Cuando usted habló de las caras de desesperanza, me recordó lo que vi en Chocó, donde viven con la dignidad arrebatada y donde asesinan a los líderes sociales todos los días”, indicó inicialmente. Luego, agregó: “Nunca le diré a nadie por quién votar. Me parece tan miserable la frase: ‘No sigan el ejemplo de Venezuela’. Una cosa es convencer con argumentos y otra es manipular a través del miedo. Uno no puede hablar de un territorio que desconoce”.

Las elecciones presidenciales tendrán lugar el 29 de mayo próximo. Si un candidato obtiene la mitad más uno de los votos será el ganador. Si no lo logra, habrá una segunda jornada electoral, el 19 de junio de 2022, entre los dos candidatos con mayor votación en mayo.