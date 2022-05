“Cuídate, Colombia”: el mensaje que Ricardo Montaner le envió al país

Ricardo Montaner se presentó el pasado 30 de abril en el Movistar Arena, en la capital del país. El artista venezolano interpretó sus grandes éxitos y compartió una velada llena de música con sus fanáticos.

Durante su show, el intérprete de ‘Bésame’ dedicó unas sentidas palabras al país, haciendo referencia también a su natal Venezuela.

“A Caracas, Venezuela, te quiero llevar, a Maracaibo, a Mérida, a la Venezuela libre te quiero llevar, a la que teníamos antes”, dijo Montaner, ante la algarabía del público y con el ritmo de su agrupación musical.

Posteriormente, cerró su breve intervención exclamando: “¡Cuídate, Colombia, cuídate!”

Si bien Ricardo Montaner no detalló a qué hacía referencia con su mensaje, varios internautas en redes sociales han interpretado sus palabras desde una mirada política, teniendo en cuenta que Colombia está a pocos días de las elecciones presidenciales. No obstante, el artista venezolano se ha mantenido neutral en este tipo de temas y no ha usado sus canales digitales para opinar sobre la contienda electoral en el país.

El video con el “cuídate, Colombia”, de Montaner acumula miles de reacciones en Twitter. Así mismo, varios usuarios de la red social han especulado sobre el trasfondo de su mensaje.

A través de sus redes sociales, Ricardo Montaner agradeció a Bogotá por el concierto y publicó varias imágenes de un momento que definió como “mágico”, sobre todo, cuando cantó El día que me quieras, por lo que pidió a quienes asistieron al evento compartir sus videos.

Gente de #Bogota ,quien tenga imágenes del momento en que cantamos #ElDiaQueMeQuieras plis,mándenme sus videos …

Fue un momento mágico !#Colombia — Ricardo Montaner (@montanertwiter) May 2, 2022

El mensaje de Ricardo Montaner para Apolo, su nuevo nieto

La familia Montaner sigue creciendo. A principios de abril, Evaluna y Camilo anunciaron el nacimiento de su hija Índigo, un acontecimiento que llenó de felicidad a los artistas. Ahora, el turno es para Mau Montaner y su esposa, Sara Escobar, quien esperan la llegada de su primer hijo, Apolo.

Por supuesto, uno de los personajes más felices con la noticia es Ricardo Montaner, el padre de Mau, quien no ocultó su alegría ante la llegada de un nuevo miembro a la familia.

“Anoche, en medio de mi concierto, Mau y Sara anunciaron la llegada de mi nietito, lo teníamos guardado en secreto, no podíamos con tanta emoción, mi concierto se llenó de una inédita sensación de llenura que superó mi auto control y algunas lágrimas se colaron irremediablemente …¡Apolo, ya quiero conocerte, ya te amo!”, escribió Ricardo Montaner en su perfil de Instagram.

El post acumula más de 765.000 ‘Me gusta’ y 3.300 comentarios, los cuales consignan deseos de felicidad de parte de sus seguidores.

“Te amamos pa!!! Tanto! El abuelitooooo”, escribió Mau Montaner. De igual manera, Sara Escobar también dedicó un tierno comentario: “Abueloooooo te amamos los tres”.

“Estuve ahí, fue muy emocionante, lloramos todos de emoción, de alegría, fue un concierto inolvidable. Gracias, Ricardo, todavía me dura la emoción, no pude dormir. Felicidades, familia”, escribió el usuario @mari_distfano.

“Me encanta esa emoción suya maravillosa, sin hacer diferencias entre ellos. Bendiciones a todos”, comentó @vickyrpaz1977.

En su cuenta de Instagram, Sara Escobar también publicó algunas fotografías en las que luce su ‘pancita’, dedicando tiernas palabras al hijo que viene en camino.

“Han sido meses muy lindos, de cambios que abrazo, de manguito con limón, de soñar con lo que viene y detenernos a recibir lo lindo de lo que se vive ahora… meses de celebración. Feliz de vivir todo esto juntos Mawi”, escribió Sara en una reciente publicación.

“Te amo, madre de Apolo!!!”, comentó Mau Montaner.

La publicación de Sara Escobar también ha recibido miles de comentarios celebrando su embarazo y esperando la llegada de Apolo, el primer hijo de la pareja.

“Dios mío, qué hermosa te ves. Les mando mucho amorcito a los tres”, comentó @latribupuebla_

“Te adorooooooo! Felicitaciones para ti y Mau mi saris! Todas las bendiciones del mundo para uds y esa criatura”, escribió el usuario @valesandoval2.