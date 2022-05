Foto | Carolina Cruz no aguantó más y estalló por incómoda situación que está viviendo

Carolina Cruz, que es una de las presentadoras principales de Caracol Televisión, ha estado muy activa en las diferentes redes sociales en los últimos meses y comparte constantemente los mejores momentos que vive junto al pequeño Salvador, que hace poco cumplió años.

La empresaria, de igual manera, publicó la semana pasada en su cuenta personal de Instagram un pequeño video en el que se observa al menor caminando por sí solo. Asimismo, indicó que este tipo de momentos la ponen muy sensible.

“Hay días de días y hoy ha sido uno de ellos. Está bien sentir un remolino de emociones, pero llegar a la casa y encontrarme con esto, me llena de más y más infinita GRATITUD. ¡Míos, los amo!”, precisó.

No obstante, la exreina de belleza no aguantó más y aseguró que está bastante molesta con algunas páginas de chismes de Instagram debido a que están divulgando noticias falsas sobre ella, principalmente con respecto a su salud mental.

La reconocida presentadora aseguró este lunes en las historias de Instagram que este tipo de sitios están utilizando sus publicaciones para decir que está sufriendo de depresión, todo porque hace unos días manifestó que decidió buscar ayuda profesional.

“Estas páginas de pichurrias, que nadie conoce y en las que se esconden una cantidad de personas, no vayan a salir diciendo que ‘Carolina está deprimida’ y por eso llora todos los días. No, no tengo depresión. Ni lloro todos los días”, puntualizó.

Luego, Cruz agregó: “Yo busco ayuda cuando estoy bien, no necesito estar mal para buscar ayuda. Todas estas páginas postean lo que uno hace. Entonces, es una mamera tener que verse en todas partes. Suficiente con tener que mirarme al espejo y tener que ver mis redes sociales”.

La empresaria vallecaucana también aprovechó la oportunidad para pedirles a estos sitios de chismes que busquen otro tipo de contenido y que la dejen tranquila. Por último, indicó que las cosas que hace diariamente no son tan importantes.

“Trabajen, invéntense algo. Busquen noticias diferentes, noticias importantes, noticias internacionales, noticias que cambien el mundo. Lo que pase con mi vida, no cambia la canasta familiar, no baja el precio de la papa y no sube el precio del banano”, concluyó.

Historias Carolina Cruz - Foto: Instagram: Carolina Cruz

Lincoln Palomeque le dedicó a Carolina Cruz tierno mensaje

Cabe recordar que la presentadora de Caracol Televisión anunció en marzo pasado que se separó oficialmente de Lincoln Palomeque después de más de diez años de relación sentimental.

Pese a que tomaron la decisión de alejarse, el reconocido actor no dejó pasar por alto el Día de la Madre y le dedicó unas emotivas palabras a la modelo caleña. Además, compartió una imagen suya junto a sus dos hijos.

“El amor más fuerte, puro y sincero. La labor más valiosa que pueda existir, proteger, guiar y cuidar. Feliz Día de la Madre para ti, Carolina Cruz, y para todas las madres. Dios las ilumine en esa gran misión y las bendiga siempre”, escribió en Instagram.

La exreina de belleza vallecaucana también publicó una extensa reflexión para conmemorar esta fecha tan especial, la cual se celebró el pasado fin de semana en Colombia.