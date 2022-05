Foto | Aida Victoria Merlano rompe en llanto y explota contra líder social; lo quiere a “metros”

La creadora de contenidos le pidió al joven que no se le vuelva a acercar y afirmó que nunca más va hablar de este tema.

Aida Victoria Merlano, que es una de las influenciadoras más reconocidas del país, se convirtió esta semana en tendencia en las distintas redes sociales después de que reveló que se sintió traicionada por el líder social que apadrinó, al que identificó con el nombre de Cristian.

“Yo estaba pensando seriamente si venir y contar esta situación públicamente, pero él se ha puesto a hablar mal de mí y a decir cosas sumamente delicadas. Está diciendo que sabe muchas cosas de mí y que me comió. Está jugando con mi moral”, precisó.

La creadora de contenidos colombiana también recalcó que decidió ayudarlo a salir del departamento de Chocó porque supuestamente tenía varias amenazas de muerte en su contra.

“Yo lo saqué de Chocó y me lo llevé para Medellín. Me comprometí a pagarle todos los gastos hasta la universidad, pero empezó a jugar con mi moral sexual de esa manera”, agregó.

Ante la polémica que se generó, la barranquillera reapareció este viernes en las historias de Instagram y señaló que el joven le hizo otra embarrada. Asimismo, lo calificó de mentiroso y manipulador.

Merlano, de igual manera, aprovechó el momento para puntualizar que nunca más va a hablar sobre este tema y le pidió a Cristian que no se le vuelva a acercar, puesto que lo “quiere tener a metros”.

“Sé la clase de persona qué eres y estaba esperando tu respuesta. Eres una persona que engaña, amenaza, manipula y, por el cariño que te tuve, me quedaré callada”, indicó la influenciadora, visiblemente afectada.

Historias Aida Victoria Merlano - Foto: Instagram: Aida Victoria Merlano

Luego, puntualizó: “Voy a cerrar este capítulo de mi vida y no me arrepiento de quitarte el apoyo, pero me arrepiento de haberte abierto las puertas de mi corazón. Te quiero a metros de mi vida”.

La barranquillera también mostró este jueves la cantidad de dinero que le consignaba mensualmente al líder social para pagar la limpieza del apartamento, ya que su familia aseguraba que lo tenía de empleado del servicio.

“¿Qué yo me estaba ahorrando el dinero de la empleada del servicio? Yo a Cristian le daba 1.000.000 de pesos mensuales. Lo apoyé con la pensión y con lo de la universidad”, precisó la creadora de contenidos.

Por otro lado, la creadora de contenidos se pronunció con respecto a las declaraciones que publicó en Twitter Ricardo Montaner, donde dejó claro que tiene todo el derecho de hablar sobre el Colombia.

“Yo tiré y él no jaló tanto. Esperaba más, me hubiera gustado que jalara más. Montaner creyó que yo estaba aspirando a un cargo político y me imagino lo vergonzoso que debe ser saber que una influenciadora de 23 años te peinó”, manifestó en Tropicana.

Por último, concluyó: “Desconoce a Colombia, desconoce su realidad socioeconómica y se atreve a lanzar aseveraciones. Yo le digo a él que una cosa es tener la nacionalidad y otra sentirse colombiano. Él no está aquí, no ve lo que pasa y no empatiza. Eso les pasa a muchos colombianos”.

Aida Victoria Merlano también puntualizó en la emisora tropical que la mayoría de los ciudadanos colombianos que tienen una estabilidad económica decide la suerte de los menos favorecidos.