Video | “Estamos con abogados”: Carolina Cruz por delicado tema; Danna García le contestó

La modelo caleña aseguró a través de una publicación que no quiere que nadie salga lastimado y afectado.

Carolina Cruz, que actualmente es una de las principales presentadoras de Día a día, de Caracol Televisión, denunció públicamente hace algunos días que estaban usando su imagen para hacer publicidad engañosa en las redes sociales.

Mediante las historias de Instagram, la empresaria vallecaucana compartió una serie de publicaciones de unas pastillas para adelgazar que estaban promocionando con su nombre. Además, les advirtió a sus seguidores que hagan caso omiso de esas imágenes debido a que son una estafa.

“Esto es falso, esas cápsulas son un veneno. Eso es muy peligroso, jamás he consumido ese producto. Ni idea qué contenga. ¡Ojo! No arriesguen su vida, esto es una estafa”, puntualizó Cruz.

Tras varios días de haber hecho el denuncio, la exreina de belleza volvió a pronunciarse con respecto a este hecho y puntualizó que decidió tomar acciones legales, puesto que siguen utilizando su imagen para estafar a la gente.

La modelo, de igual manera, aprovechó el momento para puntualizar que nunca le ha hecho publicidad a ningún tipo de producto para adelgazar. Además, indicó que lo que no sale en sus redes sociales oficiales es completamente falso.

“Quiero aclarar un tema que me tiene preocupada. Nunca he promocionado ninguna pastilla para adelgazar, todas esas publicidades son falsas. Esto quiero que lo hagan viral porque no se que contengan esas pastillas y puede salir alguien afectado”, manifestó inicialmente.

Luego, agregó: “Todo lo que han visto que sale en los medios de comunicación es mentira, son montajes. Yo no quiero que pase algo grave con la salud de una persona por estas pastillas. Mis abogados ya están trabajando en el caso”.

La actriz Danna García respondió rápidamente la publicación de la presentadora de Caracol Televisión y aseguró que también han utilizado su imagen para promocionar estos ilícitos productos.

“Caro, estoy de acuerdo. También me usan a mí y yo no los conozco. Es un fraude de una empresa desconocida”, concluyó la artista, quien participó recientemente en la segunda temporada de Pasión de gavilanes.

La empresaria vallecaucana había etiquetado en la denuncia inicial al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) para que le hiciera seguimiento a este caso.

Cabe recordar que el Invima es la entidad encargada de aprobar este tipo de artículos en el país, además del control de calidad de los mismos. Sin embargo, no se ha pronunciado hasta el momento con respecto a las acusaciones de Carolina Cruz.

Por otro lado, la exreina de belleza manifestó que está bastante molesta con algunas páginas de chismes de Instagram debido a que están divulgando noticias falsas sobre ella, principalmente con respecto a su salud mental.

La reconocida presentadora indicó este lunes en las historias de Instagram que este tipo de sitios están utilizando sus publicaciones para decir que está sufriendo de depresión, todo porque hace unos días dijo que decidió buscar ayuda profesional.

“Estas páginas de pichurrias, que nadie conoce y en las que se esconden una cantidad de personas, no vayan a salir diciendo que ‘Carolina está deprimida’ y por eso llora todos los días. No, no tengo depresión. Ni lloro todos los días”, puntualizó.