“Falso y peligroso”: advertencia de Carolina Cruz a sus seguidores involucró al Invima

Carolina Cruz, que actualmente es una de las principales presentadoras de Día a día (Caracol Televisión), sorprendió esta semana a sus seguidores y denunció públicamente que están usando su imagen para hacer publicidad engañosa.

Mediante las historias de Instagram, la empresaria vallecaucana compartió una serie de publicaciones de los supuestos productos para adelgazar que están promocionando con su nombre, lo cual la tiene muy preocupada.

La modelo, de igual manera, puntualizó que en ningún momento ha utilizado ese tipo de artículos de belleza. Además, les advirtió a sus fanáticos que hagan caso omiso de esas piezas publicitarias debido a que son una estafa.

“Esto es falso, esas cápsulas son un veneno. Eso es muy peligroso, jamás he consumido ese producto. Ni idea qué contenga. ¡Ojo! No arriesguen su vida, esto es una estafa”, puntualizó Cruz.

La presentadora de Caracol Televisión también aprovechó el momento y etiquetó al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) para que le haga seguimiento a este caso.

En las publicaciones, que se hicieron virales rápidamente en las diferentes redes sociales, se puede apreciar que los delincuentes han utilizado varias fotografías de la modelo caleña para promocionar estos productos.

Cabe recordar que el Invima es la entidad encargada de aprobar este tipo de artículos en el país, además del control de la calidad de los mismos. Sin embargo, no se ha pronunciado hasta el momento con respecto a la denuncia de Carolina Cruz.

Historias Carolina Cruz - Foto: Instagram: Carolina Cruz

Carolina está en la FILBO

La empresaria vallecaucana, por otro lado, presentó oficialmente hace unos días su primer libro infantil, el cual está promocionando en la Feria del Libro de Bogotá.

Ante esta buena noticia, la modelo les agradeció a todas las personas que le han colaborado en los últimos meses para hacer realidad este sueño. Asimismo, les dedicó unas emotivas palabras a sus dos hijos, Matías y Salvador.

“Gracias por ayudarme a lograr este sueño en tiempo récord. Gracias Dios por tocar mi corazón de esta manera tan única. Gracias, desde lo más profundo de mi corazón, a cada una de las personas que fueron, hicieron una fila y compraron el libro. Gracias por mostrarme la empatía y la humildad, cuando de ayudar se trata”, indicó inicialmente.

Luego, agregó: “Mati, esto es gracias a ti. Eres y serás siempre el niño más amoroso y especial de este universo. Gracias, Salvador, por salvarme siempre. Lloro de dicha y gratitud infinita”.

Carolina Cruz aseguró que le ha tocado bastante pesado debido a los diferentes compromisos laborales a los que ha asistido durante esta semana, por lo cual casi no ha tenido tiempo para compartir con sus hijos.

Pese a que extraña estar con los menores, la presentadora de Caracol Televisión puntualizó que para lograr los sueños hay que trabajar duro. Además, manifestó que la satisfacción de conseguirlos es muy gratificante.

“Apenas llegando a la casa. Estos días he salido muy temprano y he llegado muy tarde, todo para lograr mis sueños y los de la fundación. Nadie dijo que sería fácil, pero tampoco me advirtieron lo bien que se siente el alma y el corazón”, concluyó.