Qué emoción: el hijo de Carolina Cruz y Lincoln Palomeque dio sus primeros pasos

Carolina Cruz publicó un emotivo video de los primeros pasos de su hijo Salvador, con un mensaje de agradecimiento por la salud de su bebé.

“Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que mis miedos no sean más grandes que mi Fe. En tu tiempo perfecto Señor. Gracias Dios”, publicó la vallecaucana en su cuenta de Instagram.

El video tuvo la reacción de muchas personas en la red social, entre ellos la cantante Fanny Lu, “muñeco precioso”. La presentadora Cristina Hurtado, quien hace poco fue mamá, también le envió un corto mensaje a Carolina Cruz, “Caro que bendición”.

Su compañera de set en el programa Día a Día también se unió a los mensajes, “Aychhhh con esos tenis”, y puso el emoji de cara feliz con corazones.

Sobre los temas de salud de su hijo, Carolina Cruz criticó al sistema de salud y puso a Salvador como ejemplo.

“No es posible que mi hijo sea mejor atendido, solo porque tiene propagada. La vida de mi hijo no vale más que la vida de otro niño [...] “Esto no es un tema de suerte (la salud), debería ser un derecho”, dijo Cruz referenciando que la salud en Colombia no es equitativa para los ciudadanos, sobre todo para los menores de edad, en diálogo en el programa Bravíssimo del canal City TV.

Cruz también habló de la Fundación, de cómo inició este proyecto y cómo el rol de la mamá es fundamental para el acompañamiento de sus hijos que padecen alguna enfermedad.

“Yo empecé la Fundación hace seis meses, me comencé a comunicar con las mamás por mensajes directo de Instagram y una de las situaciones médicas de estos chiquitos, es que las mamás son las que llevan el peso absolutamente de todo. Entonces la gente le dice a uno que como está su hijo, pero nunca le preguntan a uno cómo estás tú, no se preocupan por la mamá, que es la que tiene que estar bien, para que estos chiquitos estén bien”, dijo la modelo colombiana.

Meses atrás, la presentadora habló en Día a Día del proceso que atravesó con su hijo Salvador y lo bien que ahora está su salud y dejó claro que esta experiencia le ayudó a decidirse para abrir una fundación.

El lugar está inspirado en la historia de su hijo menor para ayudar a familias que, por diferentes motivos, no tienen la posibilidad de brindarles a sus hijos todo lo necesario para que estos se encuentren en perfecto estado de salud, tal y como ella lo ha podido hacer con sus dos hijos.

“Me toca el corazón lo que tienen que ver tantas mamás y tantas familias en Colombia que no tienen lo que nosotros hemos podido tener. Ahí nace la idea de crear “Salvador de sueños, regalo de Dios”. Le puse regalo de Dios porque Matías tiene ese significado y él también ha sido el que ha estado ahí todo el tiempo, apoyándome, siendo mi fortaleza y amando a su hermano como nadie en este mundo”, dijo Cruz en ese momento.

La presentadora también contó que no todo era alegría en la Fundación, ya que una de las niñas a las que había ayudado falleció, algo que la conmovió al punto de las lágrimas durante la entrevista.

“Una de las primeras niñas que acogimos en la fundación se fue, ya es un angelito en el cielo. Milagros, una chiquitica que nació de muy pocas semanas. Su mamá y su familia trataron de sacarla adelante, ella tenía su hermanito que falleció cuando ellos nacieron”, narró en el programa matutino.