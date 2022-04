Foto | Carolina Cruz se desahogó y mostró primeras secuelas de ser madre soltera

La presentadora vallecaucana ha estado bastante ocupada durante esta semana y no ha podido compartir mucho tiempo con sus dos hijos.

Carolina Cruz, quien actualmente es una de las presentadoras más reconocidas del país, sorprendió hace unos días a sus seguidores y presentó oficialmente su primer libro infantil, el cual está promocionando en la Feria del Libro de Bogotá.

Ante esta buena noticia, la modelo agradeció a todas las personas que le han colaborado en los últimos meses para hacer realidad este sueño. Asimismo, les dedicó unas emotivas palabras a sus dos hijos, Matías y Salvador.

“Gracias por ayudarme a lograr este sueño en tiempo récord. Gracias Dios por tocar mi corazón de esta manera tan única. Gracias, desde lo más profundo de mi corazón, a cada una de las personas que fueron, hicieron una fila y compraron el libro. Gracias por mostrarme la empatía y la humildad, cuando de ayudar se trata”, indicó inicialmente.

Luego, Cruz agregó: “Mati, esto es gracias a ti. Eres y serás siempre el niño más amoroso y especial de este universo. Gracias Salvador por salvarme siempre. Lloro de dicha y gratitud infinita”.

La mujer, de igual manera, aseguró en sus historias de Instagram que le ha tocado bastante pesado debido a los diferentes compromisos laborales a los que ha asistido durante esta semana, por lo cual casi no ha tenido tiempo para compartir con sus hijos.

Pese a que extraña estar con los niños, la presentadora de Caracol Televisión puntualizó que para lograr los sueños hay que trabajar duro. Además, manifestó que la satisfacción de conseguirlos es muy gratificante.

“Apenas llegando a la casa. Estos días he salido muy temprano y he llegado muy tarde, todo para lograr mis sueños y los de la fundación. Nadie dijo que sería fácil, pero tampoco me advirtieron lo bien que se siente el alma y el corazón”, agregó.

Historias Carolina Cruz - Foto: Instagram: Carolina Cruz

La presentadora manifestó finalmente que estará en la FILBo 2022 hasta el próximo domingo 1 de mayo, donde compartirá con todos sus seguidores que se acerquen a Corferias.

Mediante su cuenta personal de Instagram, Cruz también mostró hace unos días que aprovechó la Semana Santa para desconectarse un poco de la ciudad y disfrutar de la tierra caliente. Igualmente, dejó ver que está viviendo las primeras secuelas de su separación debido a que Lincoln Palomeque se llevó de viaje al pequeño Matías, hijo mayor de la pareja.

“Aunque extraño mucho a Mati, esta es mi nueva realidad y trato de tomarla con gratitud, paciencia y entendimiento. Días para este gordo a mi lado. Pese a que somos los tres mosqueteros, me llenaste de amor desbordante estos días. ¡Te amo, gordo delicioso! Con ganas de tener a mi otro gordo ya a mi lado”, precisó la vallecaucana.

En las imágenes, que se hicieron virales rápidamente en las distintas redes sociales y recibieron varios comentarios, se puede observar a la presentadora del programa Día a Día junto a Salvador en la piscina.

Cabe recodar que Carolina Cruz admitió recientemente que desde hace algunos meses tomó la decisión de buscar ayuda profesional y reveló que en la actualidad tiene dos psicólogas.