Luisa Fernanda W preocupa tras revelar que está atravesando un momento difícil

A través de su cuenta de Instagram, la influencer Luisa Fernanda W expresó que está en medio de una etapa difícil de su vida. Al sincerarse por medio de las redes, esta mujer afirmó que sentía inseguridades acerca de su propio cuerpo, lo cual estaría afectando su día a día.

Estas afirmaciones hicieron que sus seguidores comenzaran a enviarle mensajes de apoyo, además de algunos otros que afirmaban que esto podría ser normal. Es de recordar que la influencer ha estado en el centro de los rumores, ya que algunas personas afirman que esta podría estar en embarazo; sin embargo, la también empresaria no ha confirmado que eso sea verdad.

“También hay días en los que no me siento tan guapa y me digo a mi misma ‘tú estás espectacular’, por ejemplo estoy pasando por esta etapa donde me entran inseguridades y no está mal estar insegura de vez en cuando, es que el proceso de amor propio es tan duro, es una vaina que la gente cree que uno siempre tiene que ser el más seguro, pero no es así”, fueron las palabras de Luisa Fernanda en sus historias, reiterando que su aspecto no es el que ella desearía, lo que estaría haciendo que su confianza en sí misma disminuya.

La creadora de contenido explicó que los comentarios en contra de su aspecto físico también estarían afectándole en medio de su situación. “Muchas personas opinan del físico de uno, o de cómo uno se viste, o de cómo una lleva esto...no, que toxicidad, nadie sabe por el proceso que uno está pasando y la gente se cree con el derecho de hablar de tu físico, eso me parece horrible”, afirmó Luisa Fernanda, haciendo un llamado a no juzgar a los demás, ya que cada quien estaría “librando sus propias batallas”.

Es de recordar que días antes la creadora de contenido había mencionado que no se sentía bien con su aspecto, en otra dinámica de historias en Instagram. Al parecer, Luisa Fernanda estaría enviando un mensaje a sus seguidores, quien a pesar de estar cargando con sus inseguridades, continúa mostrándose en cámara sin maquillaje.

“Te veo como diferente Luisa, te ves baja de nota. ¿Estás pasando por una situación difícil? Dios te bendiga”, fue el interrogante que contestó la influenciadora en dinámica de preguntas y respuestas de la red social. “No estoy pasando por una situación difícil, es más, estoy pasando por una de las mejores situaciones de mi vida, solo que estoy viviendo el momento, relajada y no tan expuesta como antes”, respondió Luisa Fernanda.

Sin embargo, en otra historia aseguró que su cara estaba “llena de granos y que era lo más difícil en esta etapa de su vida”. Las respuestas causaron más intriga entre sus seguidores y ya hay quienes aseguran que se avecina un nuevo heredero en la familia.

En días pasados y también por medio de su perfil de Instagram, la también empresaria compartió un extenso mensaje con sus seguidores. Además, a manera de reflexión, aclaró en qué momento considera oportuno anunciar un embarazo.

“Hoy me desperté y empecé a recibir un poco de mensajes como que ‘¡Lu!, ¿es verdad o no que estás embarazada? ¡Cuenta!’”, mencionó la influencer al principio de su intervención.

Así mismo, anotó que, incluso, personas que conoce le estaban haciendo la misma pregunta ante los rumores que circulan en redes sociales. “Me parece muy bonito que la gente se quiera enterar si estoy o no embarazada, y hay mucha gente que se alegra, quizá otros que no”, dijo Luisa Fernanda W.