Los tips de Luisa Fernanda W para que las mujeres se vean más estilizadas

Con más de 16,9 millones de seguidores en Instagram, Luisa Fernanda W se mantiene activa compartiendo fotografías y videos con sus admiradores.

Recientemente, la creadora de contenido respondió a varias preguntas de sus seguidores en la red social, entre ellas, ¿cómo hace para verse más alta?

La influenciadora manifestó que esta es una pregunta que le hacen con mucha frecuencia y señaló que verse más estilizada depende de la ropa que se utilice. “Depende mucho de la ropa que uses y cómo la uses. Ahí está el truco”, dijo.

Luisa Fernanda posteriormente se refirió al vestido que tenía puesto en la imagen que publicó junto a su respuesta. “En mi caso, las proporciones de mi cuerpo me favorecen mucho y este outfit en particular me hace ver más estilizada”, expresó.

La creadora de contenido recomendó a las mujeres que son bajitas, como ella, que usen vestidos que favorezcan la figura.

“Aquí entre nos, yo amo medir 1,60. Me siento espectacular como una muñequita. Así que si eres bajita como yo y te quieres ver más estilizada, usa outfits que favorezcan tu figura. En YouTube hay muchos tips para vernos más delgadas y estilizadas”, sostuvo.

Se refirió a rumores sobre supuesto embarazo

Junto al cantante de música popular, Pipe Bueno, Luisa Fernanda W también integra una de las parejas más famosas en el país. Como fruto de esa relación nació Máximo, su primer hijo; sin embargo, recientemente han surgido rumores sobre un supuesto nuevo embarazo de la influenciadora.

Recientemente, a través de sus historias de Instagram, Luisa Fernanda W compartió un extenso mensaje con sus seguidores. Además, a manera de reflexión, aclaró en qué momento considera oportuno anunciar un embarazo.

“Hoy me desperté y empecé a recibir un poco de mensajes como: ‘¡Lu!, ¿es verdad o no que estás embarazada? ¡Cuenta!’”, mencionó la influencer al principio de su intervención. Así mismo, anotó que, incluso, personas que conoce le estaban haciendo la misma pregunta ante los rumores que circulan en redes sociales. “Me parece muy bonito que la gente se quiera enterar si estoy o no embarazada, y hay mucha gente que se alegra, quizás otros que no”, dijo Luisa Fernanda W.

En seguida, la creadora de contenido manifestó que hace mucho tiempo, antes de que empezaran los rumores sobre su supuesto embarazo, ella aclaró a sus seguidores cuál es su posición frente al tema: “Yo pienso que una mujer debe anunciar un embarazo cuando su doctor se lo recomiende”, aseguró la influenciadora, al mismo tiempo que citó cómo en otros países “se aconseja decir que se está en embarazo hasta tres meses después”.

“De hecho, me comenzaron a tratar mal, porque le respondí a un medio de comunicación que esperaran a que me crezca la barriga a ver si es verdad, porque es una presión muy bárbara. Y yo sé que soy figura pública, pero todo el mundo excusa sus insultos y su presión en eso”, apuntó Luisa Fernanda W.

En su mensaje, la influenciadora aprovechó para compartir una reflexión con sus seguidores, sugiriendo que dejen de lado los insultos y ataques –excusados con el pretexto de que ella es figura pública–.

“En primer lugar, yo hace mucho tiempo que dejé de exponer mi vida por acá (redes sociales). Comparto momentos, cosas bonitas, pero nadie realmente sabe yo qué hago en mi día a día porque sí me he vuelto un poco más privada en ese tipo de cosas”, sostuvo.

Sobre su supuesto embarazo y los rumores que circulan en redes sociales, Luisa Fernanda W dijo: “Les respondo lo mismo, si yo estoy embarazada, esperemos a que por lo menos me crezca la barriga para yo salir a anunciarles con felicidad ‘sí, estoy embarazada’. Pero, si no me crece la barriga, quizá simplemente solo estoy ‘trocita’ o se me inflamó el colon, porque pasa. Entonces, esperemos que el tiempo lo diga. Yo no estoy negando nada, no estoy confirmando nada, simplemente les estoy diciendo que respeten esos espacios”.