Esta es la arepa que costó $160.000 en restaurante de El Poblado; así venden el plato que causó “polémica”

Luego, sentenció: “No es una arepa que venden en la calle con un pedazo de queso encima. He sentido que me han menospreciado la arepa que hacemos acá. La verdad es que con ese plato comen hasta tres y cuatro personas. Nuestra arepa es un plato completo”.

El empresario aprovechó el diálogo con este medio para recalcar que la mayoría de la clientela del restaurante suele ser extranjera, los cuales han pagado cuentas mucho más grandes. El hombre fue enfático en decir que no todo tipo cliente tiene la posibilidad de acceder a sus productos

“Quiero ser claro: si el cliente no tiene como pagarla, se para y se va. Yo no he estafado a nadie, como pasa en Cartagena. El 90 % de las personas que ingresan al restaurante frecuentemente son extranjeras”, concluyó el administrador en SEMANA.