Financial Times asegura que Petro se volvió radical con su intento de reescribir la Constitución. Le recuerdan a Hugo Chávez

El acto es recogido en la última edición del prestigioso diario Financial Times para mostrar que finalmente ese giro radical sí se está dando. Dos años, después de llegar al poder, Petro enarbola con entusiasmo su constituyente. Fue una de sus principales consignas el pasado 1 de mayo. En la tarima, frente a la inmensa multitud que lo vitoreaba en la Plaza de Bolívar, dijo: “Tenemos que saber que en este momento hay unos que quieren tumbar la democracia y nosotros queremos construir una democracia más profunda. No se trata de avasallarnos, se trata de hablar y de entendernos. Propongo poner las palabras de las reformas y las que se hablan de verdad, que las palabras constituyentes se escriban en un gran acuerdo nacional para que cierren la puerta de la violación de los derechos y la ignominia, para que abra la puerta al poder popular”. En Financial Times recuerda que Petro ha dicho que una constituyente no es “una frase arrancada del aire” sino “una oportunidad para que el pueblo colombiano tome las riendas de su propio destino”.