Estos chats son la prueba de cómo Sneyder Pinilla cuadró la entrega de 1.000 millones de pesos a Andrés Calle, presidente de la Cámara

Lo que dijo Sneyder de esa entrega

Pinilla reveló en entrevista exclusiva con SEMANA cómo fue esa entrega y la orden que le dio Olmedo López: “Sé que se vio después con el doctor Calle, cerca de la Unidad de Riesgo o por ahí, ese mismo día o al otro día a mediodía (...). El día 27 o 28, él me dice: ‘Listo, Sneyder, ya están las dos órdenes. Así que, por favor, tienes que ayudarme a ver cómo sacamos el recurso para poder cumplir’. Para el doctor Iván Name eran 3.000 millones de pesos y para el doctor Calle eran 1.000 millones de pesos. O sea, tenía que buscar la forma de encontrar 4.000 millones de pesos para poder cumplir con esa situación (...). A Olmedo no se le ocurrió decir: voy a ir a ayudarle a Name y a Calle porque sí. No. Lógico que tuvo que haber tenido la orden de alguien”.