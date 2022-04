Claudia Bahamón se untó las manos y entró al reto de ‘MasterChef’ como una cocinera más

La presentadora desempeñó un buen trabajo, sin embargo, no logró ganar el reto de la noche.

En el más reciente capítulo del reality de cocina con famosos MasterChef, los participantes debían enfrentar un nuevo reto al que se les unió una nueva integrante. La sorpresa de la persona que se unió fue tan grande que en redes sociales el programa punteó como tendencia en horas de la noche.

Se trataba de Claudia Bahamón, que es la presentadora del programa. “Hoy tenemos a una gran experta en producir grandes cantidades de comida. La única, la chef Claudia Bahamón”, dijo el jurado Jorge Rausch.

El momento fue emotivo, pues varios de los concursantes mostraron su alegría por compartir el reto con la presentadora. El desafío era cocinar un gran volumen de comida.

“Hoy voy a cocinar porque a los chefs les provocó. En toda la historia de MasterChef Colombia he cocinado tres veces porque a ellos les gusta verme morir, les fascina verme entrar en caos”, dijo la también modelo.

Entre los competidores, la llegada de Claudia fue recibida con mucho amor, de hecho varios señalaron que les parecía interesante que la presentadora “sienta el calor de la cocina”. Otros animaron la noticia: “Tan bella mi Clau, ella puede hacer lo que le dé la gana”, dijo Tatán Mejía.

El reto de la noche consistía en elaborar la mayor cantidad de profiteroles en una hora. “¿Qué pasa si gano?”, preguntó la presentadora, y Nicolás de Zubiría respondió: “Tu premio es que se van todos de negro”.

La respuesta de Zubiría preocupó a los participantes, sin embargo, Claudia señaló que ella siempre iba a querer lo mejor para ellos, por lo que dijo: “Yo lo que quiero es que, si gano, me den una ventaja a favor de ellos”.

Cabe resaltar que al final del reto, Bahamón logró preparar 100 profiteroles; sin embargo, la participante Natalia Ramírez superó esa cantidad declarándose la ganadora de la noche.

#MasterChefCelebrity | Al final, Cris no tuvo tan mal día👏👏 Ella y Carlos ganan el reto del croquembouche 😘😍 10 participantes quedan con delantal negro 🖤😰 #MasterChefCelebrityColombia



¡Conéctate a nuestra señal en vivo! https://t.co/XVQWGJgxaE | pic.twitter.com/rt2py743ec — Canal RCN (@CanalRCN) April 28, 2022

El difícil pasado de Pamela Ospina

El pasado 19 de abril, Pamela Ospina, una de las comediantes que llegó este año a MasterChef Celebrity Colombia con la esperanza de convertirse “en la celebrity número uno de la cocina nacional”, le dijo adiós al programa.

La antioqueña no pudo con la tensión que le generó cocinar una lengua como proteína principal de su plato, por lo que fue escogida por el jurado para abandonar el reality, asegurando que sus errores fueron mucho más críticos que los de sus compañeros.

Sin embargo, gracias a su paso por el famoso programa de cocina la comediante logró alcanzar un poco más de fama a escala nacional, acaparando, por supuesto, la atención de los programas de RCN tras su salida.

Cabe recordar que justo antes de su despedida, Claudia Bahamón dedicó unas palabras de apoyo y motivación para Ospina, asegurando que su paso por el programa era precisamente para intentar sanar heridas de su pasado, mismas que no pasaron desapercibidas en algunos episodios.

Según explicó en el programa de las mañanas, las dos (Ospina y Bahamón) conversaron muchísimo sobre las experiencias dolorosas que la comediante vivió cuando era niña, etapa en la que fue abusada; sin embargo, en ningún momento de la entrevista mencionó la clase de abuso de la que fue víctima, ni la persona que la violentó.

“Yo, muy pequeña, sufrí unos abusos y ese hecho, pues como que me ha hecho la persona que soy, para bien o para mal. Me ha vuelto una persona fuerte, me ha vuelto una persona contundente”, dijo Pamela.

No obstante, este episodio no solo creó en ella un carácter fuerte y poderoso, sino que, según contó, también dejó secuelas que, aunque ella no quiera, terminan generando vulnerabilidades en su vida.

“También me ha hecho vulnerable a ciertos tipos de tratos que en el momento de encontrarnos esos tratos me remueven muchas cosas. Porque es el temor de que cuando las personas a las que tú les caes mal, que en este caso son celebridades, tú sientes que al principio es mejor no decir nada, mejor tragarte eso, mejor seguir adelante y como ignorar eso que está sucediendo, pese a que te duele”, explicó, recordando los choques que tuvo con Tostao y Aco Pérez, dos de los participantes más criticados por los televidentes en esta edición de MasterChef Celebrity.