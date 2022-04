Jessica Cediel deja con la boca abierta a fans con sensual baile en Instagram

Jessica Cediel vuelve a estar en boca de la opinión pública luego de que nuevamente se grabara bailando con sensuales movimientos, y como es habitual fue ovacionada por sus seguidores.

“Amanecí contenta! Ajjajajaja A sacudir el bam bam. When you shake your bam bam! You also shake bad vibes and energy! Jajajaja (Cuando tu mueves tu bam bam, también mueves las malas vibras y la energía)”, escribió Cediel en su publicación de Instagram.

Debido a su gran alcance por los más de 9 millones de seguidores que tiene en esta red social, el video comenzó a ser comentado por sus fanáticos y amigos de la farándula.

“Cual culebra…. Eres una licuadora en modo batido, pa dejarlo bien espeso”, le escribió la actriz colombiana Shirly Gómez. Inmediatamente sus fanáticos comenzaron a inundar la publicación con piropos por sus movimientos.

“Con una mujer así yo amanezco contento todo los días, Jajajajaja la verdad es que yo también quisiera estar la mitad de buena de lo que está esta nena jajajajajajajaja las cosas como son”, “eh Ave María. Más buena que 100 pesos en gomitas”, “también nos pusiste contentos a nosotros, “quién no amanecería contento con todo eso mi amor”, fueron algunos de los mensajes que le llegaron a la colombiana.

Cediel hace poco fue entrevistada por un medio de comunicación colombiano en el que habló de su soltería. En el diálogo, la presentadora aseguró que disfruta de este momento de su vida; a pesar de tener varios pretendientes y de que algunas veces extraña el cariño que se comparte con una pareja, prefiere mantenerse sola hasta que se sienta cómoda y segura.

“Estoy soltera. Hay mucha gente linda, muchos pretendientes, pero no sé. No sé si los del problema son ellos o soy yo. Pero todavía siento que estoy disfrutando la soltería”, afirmó para Pulzo, y no detalló por qué consideraba que había un “problema”.

“De vez en cuando extraño un abrazo, una caricia, un arrunche, ir a ver una película. Pero estoy concentrada en lo mío, en mi familia”, aseguró Cediel en medio de su entrevista, haciendo referencia a lo que extraña de una relación; sin embargo, indicó que ahora está centrada en su carrera, por lo que tampoco se afana por una relación amorosa.

Y en ese sentido, la presentadora se mostró muy tranquila sobre conseguir una nueva pareja; según ella, no tendría ningún afán en encontrar al hombre de su vida, sino que esperará pacientemente hasta que se sienta confiada, enamorada y con la persona “correcta”.

“Le dejo ese tema a Dios. Sé que cuando tenga que llegar la persona, va a llegar. No voy a tener ningún afán, ninguna prisa, ninguna duda. Para estar con cualquiera, nada que ver. Prefiero estar con la persona ideal, aunque nadie es perfecto, con la persona correcta. Cuando esté enamorada, les digo”, continuó aseverando en medio de su entrevista para Pulzo.

Cediel cada vez que aparece en redes sociales mueve las fibras de sus seguidores y de la opinión pública.