Cierran nuevamente la cuenta de Instagram de Yina Calderón

Por quinta vez cerraron la cuenta oficial de Instagram de la influencer Yina Calderón. A través de un video, la joven dijo que no le parecía justo y que desconocía por qué estaba ocurriendo eso.

“Buenos días, yo no sé si llorar, reír, saltar o sea no sé. Creo que otra vez me inhabilitaron mi cuenta personal, por quinta vez. Yo no sé ¿qué hago? Realmente esto es impresionante, yo creo que soy la persona más inhabilitada en el mundo, quinta cuenta inhabilitada, chicos, quinta. Obviamente me duele mucho que me inhabiliten mis cuentas, no me parece justo, no sé a quien tengo detrás, de verdad, hay cosas más terribles, yo tengo ahí alguien detrás dándole, dándole. Igual mi comunidad es demasiado grande, las cuentas falsas son una chimba”, dijo Yina Calderón por medio de un video publicado a través de otra de sus cuentas en la red social.

No obstante, Calderón advirtió que no se quedará quieta y que buscará otra plataforma digital que se ajuste al tipo de contenido que acostumbra a publicar.

Además, la joven influencer, quien también es DJ, afirmó que desde hace algunos días estaba recibiendo notificaciones que le indicaban que supuestamente estaban tratando de entrar a su cuenta.

Mamá de Yina Caderón habla tras ser acusada de consumir tusi

Antes de perder su cuenta principal, en Instagram la joven había hecho la dinámica de preguntas y respuestas para charlar con los cibernautas, expresar sus opiniones y experiencias de vida. Entre los interrogantes hubo, uno en el que se menciona a su mamá y la relación con las sustancias psicoactivas.

Uno de los usuarios de la red social le preguntó a la influenciadora si era verdad que Merly Ome, su progenitora, se drogaba. Sin ningún problema, la empresaria de fajas dio una respuesta que asombró a la audiencia: “Bebés, la verdad si y no. No es que lo haga constante, pero a mi mamá le gusta el ‘tusi’”, sustancia que también es conocida como la ‘cocaína rosada’.

Y como era de esperarse, el comentario de la influenciadora sobre su madre se hizo viral y los mensajes negativos hacia ella crecieron en las redes sociales, por lo que Merly Ome se vio en la obligación de aclarar la situación y decir que todo lo que había dicho su hija en las historias de Instagram sobre ella era falso.

En un video publicado por la mamá de la creadora de contenido se ve cómo, mientras almorzaban, la señora Ome confronta a su hija y le exige una explicación por sus declaraciones en redes sociales en las que afirmaba que ella consumía drogas: “Yo no fumo ni cigarrillo”, dijo muy segura la mamá de Yina Calderón en el video, mientras además decía que no conocía el “tusi”.

Luego de que su mamá aclarara que no consumía ninguna droga, Yina Calderón solamente pudo reírse y evitar el tema, dando entender a todos que las declaraciones de hace unos días eran solamente una broma de redes sociales y que la madre de la influenciadora realmente no consumía la droga que afirmó Calderón.

Ante la actitud que tomó su hija de burlarse y seguir haciendo chistes con las supuestas sustancias que consumía su madre, la señora Ome se disgustó bastante con su hija, por lo que se ve que le pide que la respete y le explica que hay cosas con las que no se debe hacer bromas.

La actitud de la creadora de contenido molestó a muchos usuarios de redes sociales, que le pidieron a Calderón que respetara a su mamá, mientras que otros afirmaban que la influenciadora “era capaz de difamar hasta de su propia madre”.