Lina Tejeiro por poco se va a golpes con ‘La Toxicosteña’ en fiesta de Aida Victoria Merlano

El pasado viernes la influencer Aida Victoria Merlano, hija de la exsenadora Aida Merlano ―condenada a 11 años de prisión por corrupción electoral―, celebró en la ciudad de Medellín su cumpleaños número 23 junto a diferentes personalidades de las plataformas digitales y la farándula criolla.

Además de la rifa de elementos tecnológicos entre los asistentes y del sensual look que lució la homenajeada, quien llegó con pelo rojo y un diminuto vestido en transparencias, varios encontrones que tuvieron los invitados a la fiesta han dado mucho de que hablar entre los internautas.

Uno de los momentos que más ha sido comentado en las redes sociales es el que protagonizaron Lina Tejeiro, Aida Victoria Merlano y Cindy Ávila, más conocida como ‘La Toxicosteña’ y por su canción ‘Macta Llega’.

Mientras Aida Victoria y Lina Tejeiro bailaban al ritmo de la famosa canción El Mapalé, ‘La Toxicosteña’ tomó el micrófono, interrumpió la canción y comenzó a decirle a la cumpleañera varias palabras subidas de tono y groserías.

“Mire malpar@#! si a usted ese malpar!¿@... no la busca, ábrase, cara de ver¿@... No la quiere. No porque lo diga Aida Merlano o porque lo digo yo. Mari@#¿, perra hijuep#¿@.”, dijo ‘La Toxicosteña’, al parecer pasada de tragos.

En ese momento, Aida Victoria intentó quitarle el micrófono a ‘La Toxicosteña’, quien reaccionó y no se dejó. Al ver que la situación se iba a salir de control, Lina Tejeiro intervino y con un “eeeehhh” trato de bajar los ánimos y le pidió al cantante seguir con la música.

Sin embargo, cuando el cantante trató de seguir con su interpretación de El Mapalé, ‘La Toxicosteña’ volvió a lanzar palabras subidas de tono. “Cállate, cara de mond@#!”, le dijo.

Yina Calderón quiso buscarle pelea a Lina Tejeiro

Según detalló la influencer Karen Sevillano a través de sus redes sociales, en un momento de la noche ella se percató que hacia la mesa en la que ella estaba sentada, en compañía de Tejeiro, y otros reconocidos generadores de contenido, se dirigía Calderón con cara de pocos amigos y con el ánimo de buscar pelea a la actriz.

No obstante, según Sevillano, la oportuna acción de otros asistentes a la fiesta, e incluso ella misma, impidió que Calderón pasara de las palabras a los golpes. La influencer afirmó que al intentar hablar con Yina Calderón, esta se despachó en contra de Tejeiro, afirmando que “es una agrandada”, porque la actriz no le habla y, por el contrario, la “menosprecia”.

“Lina no le estaba haciendo nada a Yina, estaba cada cual en su mesa”, afirmó la influenciadora. Además, contó que durante la fiesta, la empresaria de las fajas le pidió que le advirtiera a Tejeiro que ‘no se atravesara en su camino’, a lo que Sevillano recordó que quien fue a buscar el problema fue Calderón, que acudió a la mesa de la actriz en actitud desafiante.

Karen le pidió “Yina déjela quieta, porque en verdad ella sí estaba quieta, estaba en su mesa”, recordando que durante la fiesta intentó apaciguar los ánimos belicosos de Calderón.

Sobre el presunto menosprecio de Tejeiro a Calderón, Sevillano envió un mensaje contundente a la exprotagonista de Nuestra Tele al afirmar “Yina, eso a ti no te quita ni te pone una pepa de arroz en tu plato de comida… seguí tu vida”.

Sevillano aclaró que más allá del simple chisme, y “aunque yo les diga que ‘quiero que se forme la pelea’, con todo respeto lo que digo es: Yina vaya para el psicólogo”. Según la influencer, esta no es la primera vez que evidencia comportamientos extraños por parte de la empresaria y advirtió que “de pronto ella tiene un sufrir, alguna pena que la aflige muy hondo”.

“Las pocas veces que he compartido con ella en la vida real, el comportamiento que le veo a ella, en mi criterio, en mi opinión, ella no es normal”, reiteró, abogando porque, en caso de que Calderón no tome la decisión por sí misma, esta pueda ser aconsejada y acompañada por sus familiares.