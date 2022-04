“Ser prudente vale más que ser valiente”: Lina Tejeiro envió pulla a Yina Calderón

Yina Calderón y Lina Tejeiro tienen un enfrentamiento desde hace varias semanas, luego que la influenciadora criticara una cirugía que se practicó la creadora de contenido digital Valentina Ruiz, más conocida como la ‘La Jesu’, quien fue defendida por Lina en redes sociales.

La intervención de Tejeiro no le cayó bien a Yina Calderón y desde ese momento comenzaron los comentarios entre las dos.

“Vea, señorita Tejeiro, no se meta en lo que no le importa, amor, que usted y yo escasamente nos hemos visto dos veces. Más bien quédese calladita y dedíquese a lo suyo, bebé”, publicó Calderón.

Lina Tejeiro le respondió en un video en Instagram a Calderón. “Creo que a los Gasca se les escapó un payaso del circo (risas). El chiste se cuenta solo, no les puedo contar el chiste porque no soy buena para contar chistes y el chiste ya pasó. Dejémoslo así, no le demos importancia. Lo importante es que el que lo entendió, lo entendió”.

Cuando el cruce de comentarios parecía que había terminado, las dos fueron invitadas a la fiesta de cumpleaños de Aida Victoria Merlano, en esta ocasión el amigo de la barranquillera Diego Camacho, contó que hubo un cruce de palabras ente Tejeiro y Calderón.

“Yina llegó a la mesa donde estaba Lina, le dijo unas cosas, los amigos de Lina se pusieron de pie, Lina se puso de pie. Yina Calderón seguía diciéndole cosas. La tensión seguía aumentando. Tengo que ser sincero, yo en ese momento dije: la fiesta se acabó”, narró Camacho.

Cuentan con detalles cómo Yina Calderón le armó bochinche a Lina Tejeiro en la fiesta de Aída Victoria Merlano... pic.twitter.com/gY50h9LWk7 — Ana (@PuraCensura) April 22, 2022

Diego Camacho continuó su narración y mencionó que había “mucha tensión” en el lugar donde se desarrolló la fiesta. “A Lina Tejeiro se la llevaron para adelante y Yina Calderón salió del salón brava, esa mujer estaba echando fuego”.

Camacho resaltó que la organizadora de la fiesta se dio cuenta de la situación y tomó una medida de precaución. “Le puso un escolta a Lina Tejeiro. ¿Para qué? Para evitar, porque la gente estaba tomando, y habían emociones de por medio”.

Luego de esta situación, Lina Tejeiro publicó en Instagram una fotografía con un mensaje que podría estar dirigido a Calderón luego del cruce de palabras que tuvieron en la fiesta de Aida Victoria Merlano.

“Ser prudente vale más que ser valiente”, escribió Tejeiro en su publicación, que de inmediato generó comentarios de sus seguidores. “Exacto, mujer, eres toda una dama”, “así es bella y la prudencia hace sabios”, “mi madre decía, que donde la ignorancia habla, la inteligencia calla, y usted es un ejemplo claro, te admiro mucho”, le escribieron a la actriz en los comentarios de su publicación en la red social.

Yina Calderón quiso buscarle pelea a Lina Tejeiro

La influencer Karen Sevillano también contó su versión sobre lo ocurrido en la fiesta de Aida Victoria Merlano. En un momento de la noche ella se percató que hacia la mesa en la que ella estaba sentada, en compañía de Tejeiro, y otros reconocidos generadores de contenido, se dirigía Calderón con cara de pocos amigos y con el ánimo de buscar pelea a la actriz.

No obstante, según Sevillano, la oportuna acción de otros asistentes a la fiesta, e incluso ella misma, impidió que Calderón pasara de las palabras a los golpes. La influencer afirmó que al intentar hablar con Yina Calderón, esta se despachó en contra de Tejeiro, afirmando que “es una agrandada”, porque la actriz no le habla y, por el contrario, la “menosprecia”.

“Lina no le estaba haciendo nada a Yina, estaba cada cual en su mesa”, afirmó la influenciadora. Además, contó que durante la fiesta, la empresaria de las fajas le pidió que le advirtiera a Tejeiro que ‘no se atravesara en su camino’, a lo que Sevillano recordó que quien fue a buscar el problema fue Calderón, que acudió a la mesa de la actriz en actitud desafiante.

Karen le pidió “Yina déjela quieta, porque en verdad ella sí estaba quieta, estaba en su mesa”, recordando que durante la fiesta intentó apaciguar los ánimos belicosos de Calderón.

Sobre el presunto menosprecio de Tejeiro a Calderón, Sevillano envió un mensaje contundente a la exprotagonista de Nuestra Tele al afirmar “Yina, eso a ti no te quita ni te pone una pepa de arroz en tu plato de comida… seguí tu vida”.