Lina Tejeiro arremetió contra Yina Calderón: “Se les escapó un payaso”

La actriz Lina Tejeiro es tema de conversación en redes sociales a raíz de un reciente cruce de palabras con la creadora de contenido Yina Calderón, una de las influenciadoras más polémicas en el país debido a sus recurrentes cirugías estéticas.

Precisamente, la discusión se dio a partir de un comentario que hizo Calderón sobre el reciente procedimiento estético que se realizó ‘La Jesu’ en su rostro. “Vea como quedó ella, yo no sé si ella se va a desinflamar, ojalá se desinflame. Pero, nenes, yo no me voy a poner a hacerme ni pómulos, ni cara cuadrada, mejor dicho me hicieron fue un favor a mí”, expresó Yina Calderón. Además, mencionó que ‘La Jesu’ “se puso a subir ese video y me salvó a mí. Pilas porque la cara así no se ve chévere, pilas”.

Este comentario no le cayó nada bien a ‘La Jesu’, por lo que respondió a través de un video publicado en Instagram, donde cuenta con más de 2,9 millones de seguidores, resaltando que era un día ideal “para peinar pelucas”.

“A esto lo llamo por su nombre, que es querer llamar la atención de la mala manera, porque todas las personas que se han sometido a un procedimiento con ácido hialurónico saben que el proceso desinflamatorio es de uno a tres días mientras el ácido se acomoda, dependiendo del cuerpo”, detalló ‘La Jesu’.

“¿Por qué para vender tu trabajo tienes que hablar mal del trabajo de otras personas? Creo que solitica te estás declarando una persona deficiente, que para brillar necesita apagar a otros... Usted es una persona con complejo de inferioridad, que siente la necesidad de atacar a otros porque ve en los demás sus propios defectos”, agregó la influenciadora.

Su video cuenta con más de un millón de reproducciones y miles de comentarios, entre ellos uno de ‘Epa Colombia’ que dice: “Te amo mi nucita. Ella ya está quemada mor, ahora sacará pelucas en extensiones, no le dio las keratinas ni sus fajas ni sus esmaltes ni sus jugos ni sus pantalones ni sus calzones. Acuérdate que ella solo tiene maldad en su corazón”. Así mismo, otro de los comentarios destacados es de la actriz Lina Tejeiro, quien aplaudió la defensa de ‘La Jesu’ y escribió la expresión “epa”, acompañada de emoticones de fuego.

Yina Calderón no guardó silencio y catalogó de “hipócrita” a la actriz, diciendo: “Vea, señorita Tejeiro, no se meta en lo que no le importa, amor, que usted y yo escasamente nos hemos visto dos veces. Más bien quédese calladita y dedíquese a lo suyo, bebé”.

Por supuesto, las palabras de la creadora de contenido motivaron una reacción por parte de Lina Tejeiro, quien a través de sus historias de Instagram publicó breves videos riéndose y diciendo: “Creo que a los Gasca se les escapó un payaso del circo (risas). El chiste se cuenta solo, no les puedo contar el chiste porque no soy buena para contar chistes y el chiste ya pasó. Dejémoslo así, no le demos importancia. Lo importante es que el que lo entendió, lo entendió”.

En Twitter, Lina Tejeiro también publicó una corta pero contundente respuesta. “ “¿Hipócrita yo? Jajajajaja hipócrita si hubiese querido ser su amiga, pues estaría fallándole a mis principios”, trinó la actriz.

“Yo no tengo nada en contra tuyo, Jesu”

A propósito de la polémica, Yina Calderón publicó un mensaje en su perfil de Instagram diciendo que “no era pa’ tanto”. “Yo no tengo nada en contra tuyo, Jesu, antes me caes bien y eres una muchacha buena persona y todo. No tengo ningún problema contigo”, dice la descripción del video.

“Acepto que tal vez me metí en lo que no me importa, pero pues solo quería aconsejar a las chicas sobre el cuidado de las operaciones. Ya, hasta ahí no más. Contigo, Jesu, no hay problema, y si te ofendí te pido un gran disculpa pública, quedaste mamasita hermosa, como siempre”, anota Calderón.