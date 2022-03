Fotos | Epa Colombia no suelta a su excontadora y ahora la tildó de “rata ladrona”

Yenny Saldarriaga, quien trabajó hace algunos años con Epa Colombia, se convirtió en tendencia esta semana después de publicar un video en el que aseguró que el país conocería la verdad sobre la creadora de contenidos, así como el de su emporio de queratinas.

“Fuerte y grande es aquel que sabiendo que puede hacer daño, elige no hacerlo. Hola, soy Yenny Saldarriaga y pronto Colombia conocerá mi verdad”, puntualizó la mujer.

Ante estas declaraciones, la reconocida influenciadora no se quedó callada y le respondió rápidamente a Saldarriaga. Asimismo, la amenazó públicamente con tomar acciones legales en su contra.

La bogotana también les pidió a todos sus seguidores no creer en las “mentiras” de la contadora y enfatizó que su equipo de abogados está manejando el tema actualmente. Además, la comparó con Jhonier Leal, confeso asesino del famoso peluquero Mauricio Leal.

“Te mando dos abogados muy pesados. Tuve que contratarlos por tu maldad y ambición. Querer mostrar a una Epa Colombia falsa, ni Jhonier Leal se atrevió a tanto. Piensa que haciendo ese tipo de brujerías puedes acabar con una empresa que brilla tanto”, precisó.

Epa Colombia, cuyo nombre real es Daneidy Barrera Rojas, no paró ahí y este jueves volvió a despacharse en las redes sociales en contra de Saldarriaga, a la que acusó públicamente de ladrona.

“Rata asquerosa, te robaste 2.800 millones de mi empresa. Con ese dinero te operaste y sacaste una serie de Netflix. Conseguiste un abogado de marca para quitarme mis bienes, un abogado violador. Solo hampones”, manifestó la influenciadora.

Luego, Barrera Rojas agregó; “Sucia, siento asco por ti. Te di para el carro que tienes y así me pagas, ladrona. Dañaste toda la información de los computadores. Ya verás que tus clientes abrirán sus ojos y te dejarán”.

Yenny Saldarriaga no se ha pronunciado oficialmente con respecto a estos nuevos ataques que ha recibido de la bogotana, quien tendría desactivada su cuenta empresarial de Instgram.

Historias Epa Colombia - Foto: Instagram: @epa_keratinas100k

Esta no es la única polémica en la que ha estado involucrada recientemente la creadora de contenidos debido a que la semana pasada prometió regalarles productos de belleza a las personas que votaran por el partido Mira en los comicios legislativos.

“Amiga, yo quiero apoyar al Mira porque ellos apoyan el emprendimiento, porque el Mira es la M de la mujer, la mujer empoderada, la mujer que ha sacado miles de cosas adelante. Me gustaría que apoyaran a Mira, de verdad que Mira no es izquierda, ni derecha, ni centro, Mira es Mira. Mira cómo salí adelante, mira cómo vendo queratinas, mira que Mira me encanta, linda”, indicó.

Tras estas afirmaciones, la empresaria bogotana recibió todo tipo de críticas en las redes sociales, puesto que esta había afirmado que no se iba involucrar nuevamente en la política nacional.

Cabe recordar que a finales de 2021 Barrera Rojas publicó un video en su cuenta personal de Instagram acompañada por el expresidente Álvaro Uribe, con quien habló sobre el emprendimiento en Colombia. Además, aseguró que Gustavo Petro también le pidió que se reunieran.