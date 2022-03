Polémico video: forma en que Epa Colombia besa a un perro generó controversia

Epa Colombia sigue dando de qué hablar entre la opinión pública, ahora con una publicación que hizo en su perfil oficial de Instagram.

Si bien continúa el escándalo de la empresaria de las queratinas con su excontadora, ahora Epa desató una nueva polémica tras un controversial video publicado en redes sociales en el que sale con uno de sus perros, llamado Burbuja, y al cual “besó”.

Lo que se registró en el video es que Daneidy Barrera le habla a su perro mientras lo alza y le dice que se besen como si estuvieran en una producción televisiva o una telenovela. Allí se ve a Epa Colombia cerrar sus ojos y besar al canino, rozando su boca con la del animal.

En el post, la creadora de contenidos digitales indicó que “Buscamos novia, mi ‘baby’ está en calor”.

Ante esta nueva controversia de Epa muchos de los seguidores y usuarios de Instagram rechazaron esta actitud y comportamiento y arremetieron contra ella diciendo que esto ya era “asqueroso”.

“Esta tipa tiene problemas serios”, “La Epa ya está pasada de gas”, “Ya esto es demasiada avaricia”, “La verdad se pasó con este video”, fueron algunos de los comentarios en la publicación.

El escándalo con su excontadora

Yenny Saldarriaga, excontadora de Daneidy Barrera (más conocida como Epa Colombia), publicó un corto video en el que aseguró que el país conocería la verdad sobre su exempleadora y de qué manera ha manejado la contabilidad de su emporio de queratinas.

“Fuerte y grande es aquel que sabiendo que puede hacer daño, elige no hacerlo. Hola, soy Yenny Saldarriaga y pronto Colombia conocerá mi verdad”, fue el mensaje que publicó la contadora de la creadora de contenido y empresaria.

Poco después, la misma Barrera se encargó de responder a las palabras de Saldarriaga. Aunque no la nombró directamente, a través de sus redes sociales afirmó que se “avecina un problema” y que son muchas las personas que quieren destruirla.

“Cuando se es tan exitoso, muchas cosas pasan en la vida de uno y yo te voy a contar un problema que se aproxima y va a ser fuerte y van a querer dañarme”, dijo Barrera.

También explicó que hace cerca de ocho meses empezó el crecimiento de su negocio con el que apenas vendía 200 queratinas al mes.

“Yo contraté una empresa en Medellín con contadores, abogados, administradores y recursos humanos, y esa empresa me quitó 2.000 millones de pesos y ahora son los mismos que me están demandando”, dijo Barrera.

Además, comentó que el objetivo de la empresa es “pisotearla” y hacerla pagar por daños y perjuicios cuando fueron ellos mismos quienes le robaron a ella.

“Ellos a mí me dejaron un problema porque no hicieron bien las cosas con la Dian; yo misma los llamé para decirles que quería hacer las cosas bien. Yo no tengo nada que esconder amiga, soy una mujer real y tu IVA yo lo asumo porque yo pago todo y por eso espero que me entiendas y me apoyes”, afirmó.

Finalmente, aseguró que ella prefirió salir a contarles a todos sus seguidores lo que podría salir a la luz pronto, antes de que lo escucharan por boca de alguien más.

“Hay mucha maldad y envidia, tener dinero en realidad es muy difícil y estar así en Colombia es difícil, pero yo quiero seguir aquí luchando y, te digo amiga, ellos solo quieren verme a mí derrotada y vender la información a los medios de comunicación que son amarillistas”, concluyó.