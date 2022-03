Hassam reveló las razones de su divorcio tras 18 años de matrimonio

Gerly Hassam Gómez, uno de los humoristas más reconocidos de Colombia, ha dado a conocer a través de sus redes sociales las razones por las que se separó de Tatiana Orozco, madre de sus dos hijas y con quien levaba alrededor de 18 años de relación.

Aunque la pareja afrontó varios momentos difíciles, como el cáncer superado por el comediante, se ha confirmado que decidieron terminar su relación.

“Tengo que contarles que Tatiana ya no está conmigo y con las niñas, pues porque se mamó, se aburrió y se vio en una situación complicada provocada por mí”, expresó Hassam.

El humorista también comentó que la separación fue en común acuerdo pensando en el bienestar de los dos y de sus hijas. Sin embargo, lo que causó conmoción fue que, según Hassam, en la relación hubo una infidelidad.

“Hubo infidelidad, la maltraté y fui grosero, y esto Tatiana no lo tenía que tolerar. No ha sido fácil ya que he tenido que atravesar por días muy duros, pero con la ayuda de Dios he tratado de salir adelante”, confesó.

El comediante también aseveró que debido a la situación actual, ha tenido que pasar por momentos complicados. Además pidió prudencia a sus fanáticos para que entiendan la situación y no arremetan contra la que sería la exesposa de Gerly Hassam.

“Les quiero pedir dos favores: el primero que entiendan la situación y el segundo que si pueden ser prudentes con sus comentarios, pues que respeten también porque todo esto es una situación familiar que afecta no solo a Tatiana ni a mí, sino a mis dos hijas y a mi familia”.

“No queremos y no podemos permitir que personas ajenas a esta situación quieran agrandar el chisme y hasta ofendan”, enfatizó el artista.

Por otro lado, el comediante aseguró que Tatiana ha estado pendiente de sus hijas a pesar de todo y que, aunque no estén juntos sentimentalmente, aún se llevan bien.

“No estamos juntos, pero no quiere decir que no podamos ser amigos o ayudarnos entre nosotros”, añadió.

Por ahora, muchas personas están pendientes de las redes sociales de Hassam o de Tatiana Orozco y de las futuras publicaciones sobre el tema, en las que esperan nuevos detalles de la manera en la que están viviendo el fin de su matrimonio.

El gesto de Hassam con su padre, a quien vio por quinta vez en su vida

En medio de la risa, como todo ser humano, Gerly Hassam Gómez (nombre real de este humorista) ha sufrido varios momentos de tristeza que le han enseñado a mejorar su carácter y a agradecer por lo mucho o poco que tiene en la vida.

Criado en una zona popular del suroriente bogotano, el intérprete de personajes como Rogelio Pataquiva y Güevardo, ha relatado las difíciles condiciones en las que creció, en compañía de Blanca Lucía Gómez, su madre.

No obstante, aunque Hassam presume muchísimo el recuerdo de su mamá, quien infortunadamente perdió la vida en agosto de 2019, era muy poco o nada lo que los seguidores sabían de su papá; hasta ahora.

Por medio de sus cuentas en redes sociales, el comediante compartió algunas fotografías con su padre y un texto en el que explica las razones por las cuales nunca lo había mostrado. Los errores y el rencor del pasado se contaban entre las razones más importantes.

“Lo conocí cuando yo tenía 17 años, mi mamá me contaba toda su historia de romance, crecí con la idea de que mi papá era una especie de súper héroe que había logrado conquistar el amor de Lucía”, escribió Hassam.

Sin embargo, cuando muchos podrían pensar que la relación con su padre se habría fortalecido desde entonces, lo cierto es que, según relata Hassam, después de ese primer encuentro solo lo vio otras tres veces, siendo la última vez hace 19 años, cuando él le informó que iba a ser abuelo.

“Hoy por una simple casualidad tuve la oportunidad de abrazarlo, mirarlo a los ojos y sin rencor, sin resentimiento pero sobre todo entendiendo que somos producto de nuestras decisiones pude poner mi corazón en paz”, señaló este martes.